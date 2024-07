Wieder Twan Smits – Aufholjagd von Luca Göttlicher

Der Niederländer Twan Smits (Team Apreco) holte sich in Schleiz Sieg Nummer 2 bei den Supersportlern. Lenox Lehmann auf Platz 2 vor Andreas Kofler (alle drei Yamaha). Grandiose Aufholjagd von Luca Göttlicher (Triumph).

Auch im zweiten Rennen der Supersportler auf dem Schleizer Dreieck war gegen Twan Smits nichts zu machen. Der Niederländer dominierte das Rennen über fast die gesamte Distanz. Nur nach dem Start war der 20-Jährige aus Steenwijk «nur» auf Position 2. Hier hatte der Führende in der IDM Supersport, der Österreicher Andy Kofler, mit seiner Yamaha noch die Nase vorne.

Doch dann übernahm Smits das Zepter, baute seine Führung nach und nach aus und gewann das Rennen sicher. Kofler hielt sich hinter Smits auf Platz 2, dahinter kämpfte eine Dreiergruppe aus Dirk Geiger, Lennox Lehmann und Daniel Blin um die weiteren Podestplätze.

Nach zehn Runden lagen die Verfolger etwas mehr als sechs Sekunden hinter Kofler zurück. Doch der Österreicher hatte in der Folge mit seinem demolierten Bike vom Vormittag seine liebe Mühe. So kam die Konkurrenz näher und näher.

Zwei Runden vor Schluss behinderten sich Lehmann und Geiger noch gegenseitig, doch in Runde 14 konnte Lehmann sich in der Schikane vor Start und Ziel noch an Kofler vorbeipressen und auf Platz zwei vorfahren. Der Österreicher rettete Podestplatz drei gerade noch so eben vor Blin, der seinerseits Geiger auf den fünften Platz verwies.

Die größte Aufholjagd aber lieferte Luca Göttlicher. Der erst 17-jährige Schwiftinger war von Platz zwölf gestartet und kam am Ende als Sechster ins Ziel. Und das nach seinem Sturz am Vormittag im ersten Rennen. Bravourös.

Ergebnisse Schleiz SSP, Rennen 2 (TOP 10):

1. Twan Smits (Yamaha), 15 Runden

2. Lenox Lehmann (Yamaha) +5.947 sec

3. Andreas Kofler (Yamaha), 6.372

4. Daniel Blin (Ducati), +6.623

5. Dirk Geiger (Honda), +7.657

6. Luca Göttlicher (Triumph), +11.992

7. Marvin Siebdrath (Yamaha), +12.265

8. Luca de Vleeschauer (Triumph), +12.690

9. Sasha de Vits (Yamaha), +13.184

10. Kas Beekmans (Yamaha), +14.003