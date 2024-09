Lennox Lehmann mit Doppelsieg beim R7-Finale

Normalerweise lässt es Lennox Lehmann in der IDM Supersport krachen. Doch eine Woche vor dem Hockenheim-Finale gewinnt er beim R7 Cup SuperFinale im Rahmen des Bol d’Or gleich zwei Mal.

Lennox Lehmann fuhr am Wochenende im Rahmen des Langstrecken-WM-Finales in Frankreich zwei perfekte Rennen und stand im Yamaha R7 European Cup SuperFinale beide Male ganz oben auf dem Treppchen. Der 18-Jährige wartete in Rennen 1 bis zu den letzten drei Runden, um sich den Sieg mit 3,128 Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Davide Conte und dem Griechen Ioannis Peristeras zu sichern.

Nach dem Qualifying am Donnerstag gingen 28 Fahrer aus elf Ländern, die in ihren jeweiligen nationalen R7-Cups und -Challenges abgeliefert hatten, am Freitagnachmittag auf dem Circuit Paul Ricard für Rennen 1 an den Start, wobei das SuperFinale Teil des Saisonfinales der FIM Endurance World Championship 2024 war. Die windigen Bedingungen mit Böen von bis zu 75 km/h machten es jedoch für alle Teilnehmer schwierig. Lehman ging von der Pole-Position aus in die Rennen.

Das Führungstrio durfte auf dem Podium vor den Fans auf der Hauptgeraden stehen, wobei Mandy Kainz, Teammanagerin des Yamalube YART Yamaha EWC Official Team, die Trophäen überreichte und jeder Fahrer außerdem ein kostenloses Paar Rennreifen von Pirelli erhielt.

«Es war ein schwieriges Rennen wegen des Windes, und es gab viele Stürze, vor allem in Kurve 2», berichtet Lehmann nach Sieg Nummer 1. «Zu Beginn versuchte ich, mich aus allem herauszuhalten und einfach den anderen Fahrern zu folgen, und dann habe ich mich in den letzten drei Runden angestrengt, um eine Lücke zu reißen, und glücklicherweise hat es perfekt geklappt. Ich freue mich schon auf Rennen 2 und werde versuchen, wieder zu gewinnen.»

Gesagt, getan. Lennox Lehmann hat seinen Angriff im zweiten Rennen des Yamaha R7 European Cup SuperFinale perfekt getimt. Der Sieger des ersten Rennens setzte sich kurz vor der roten Flagge an die Spitze, um auch den zweiten Tagessieg zu holen und Gesamtsieger des Yamaha R7 European Cup SuperFinale zu werden, vor Valentin Folger auf dem zweiten Platz und dem drittplatzierten Ioannis Peristeras.

Nach zwei Dritteln der Renndistanz wurde das Rennen wegen eines Unfalls mit der Roten Flagge vorzeitig beendet. Damit wurde Lehmann mit einem Vorsprung von 0,387 Sekunden vor dem Vorjahressieger Folger und Peristeras auf dem dritten Platz, nur 0,736 Sekunden hinter dem Erstplatzierten, zum Sieger gekürt. Der ehemalige R3-Weltcup-Fahrer aus Griechenland wiederholte damit sein Ergebnis aus Rennen 1.

Beim Yamaha R7 European Cup SuperFinale werden die Punkte aus beiden Rennen addiert, um die Gesamtwertung zu ermitteln. Dies bedeutete, dass Lehmann nach dem Gewinn beider Rennen mit 50 Punkten zum Sieger gekrönt wurde, während Folger, der im ersten Rennen Vierter wurde, mit 33 Punkten den zweiten Gesamtrang belegte und Peristeras mit 32 Punkten den dritten Platz belegte, da die Gesamtergebnisse dem Podium aus Rennen 2 entsprachen.

«Wow», so Lehmanns Zusammenfassung. «Das fühlt sich großartig an. Ich habe die ganze Erfahrung wirklich genossen, das Motorrad, die Strecke und vor all diesen Fans zu fahren, war unglaublich. Es hat viel Spaß gemacht. Ich habe hier einige neue Freunde gefunden und die gesamte Atmosphäre im Paddock des Yamaha R7 European Cup SuperFinale war großartig. Als Sieger nach Hause zu fahren, fühlt sich immer gut an, und beide Rennen zu gewinnen und den Gesamtsieg zu holen, ist unglaublich. Ich möchte Yamaha, meinem Team und allen, die am Yamaha R7 European Cup SuperFinale beteiligt waren, für ein großartiges Wochenende danken.»

Yamaha R7 European Cup SuperFinale Rennen 1 Ergebnisse

Yamaha R7 European Cup SuperFinale Rennen 2 Ergebnisse