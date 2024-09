Nürburgring Rennen 1: Sicherer Sieg für Twan Smits

Der Niederländer Twan Smits (Yamaha) gewann der erste Rennen der IDM Supersport auf dem Nürburgring. Honda-Pilot Dirk Geiger wurde Zweiter vor dem überglücklichen Luca Göttlicher (Triumph) auf Rang 3.

Nach den Behinderungen durch viele Nebelschwaden und Nässe zu Beginn des Rennwochenendes der IDM auf dem Nürburgring war am Sonntag strahlender Sonnenschein und Hitze in der Eifel angesagt.

Strahlen konnten am Ende der 16 Runden des Supersportrennens vor allem die drei Erstplatzierten, allen voran Luca Göttlicher vom Team Triumph Germany Supersport Racing. Der 17-jährige Oberbayer aus Schwiftingen, von Platz 11 gestartet, hatte sich schon nach vier Runden auf Position fünf vorgearbeitet, kassierte in Runde acht auch Luca de Vleeschauer ein und fuhr am Ende als Anführer einer Vierergruppe auf Podestplatz drei.

Ganz vorne fuhr Twan Smits ein unglaublich souveränes Rennen. Dem Niederländer vom Team Apreco Twan Smits gelang auf seiner Yamaha YZF-R6 ein astreiner Start-Ziel-Sieg. Mit fast fünf Sekunden Vorsprung kam der 20-Jährige vor Honda-Pilot Dirk Geiger ins Ziel, der ebenfalls seine zweite Position über die 16-Runden-Distanz hielt.

«Nach dem schwierigen Rennen in Assen war heute eigentlich alles perfekt für mich», freute sich Smits bei der anschließenden Siegerehrung. Auch Geiger zeigte sich zufrieden. «Ich konnte mich von Anfang an perfekt positionieren», sagte der Mannheimer, «als Twan vor mir dann immer schneller wurde, konnte ich aber nicht mehr dranbleiben.»

Luca de Vleeschauer vom Team MotoLife entschied auf seiner Triumph den Dreikampf um Platz vier für sich. Der Belgier verwies Lennox Lehmann und Pole-Setter Andreas Kofler (beide Yamatube Motorsport Kofler) auf die Plätze fünf und sechs. Vleeschauer konnte damit ein paar Punkte auf den bis dahin mit 35,5 Zählern Vorsprung führenden Kofler gut machen.

Honda-Pilot Julius Caesar Rörig (MCA Racing) verabschiedete sich in Runde sechs nach einem Sturz aus dem Rennen, wie auch schon eine Runde vorher der Wildenfelser Marvin Siebdrath vom Team Yamaha Racing by M32. Zu Beginn von Runde 13 konnte Daniel Blin mit seiner Ducati Panigale in der Schikane gerade noch einen Highsider vermeiden. Aber durch den Rutscher auf dem Boden war der Airbag aufgegangen, dadurch war Rennschluss für den Polen vom AF Racing Team.

Ergebnisse SSP Rennen 1 (Top-10):

1. Smits, 16 Runden

2. Geiger, +4.783 sec

3. Göttlicher, +8.599

4. De Vleeschauer, +10.654

5. Lehmann, +10.912

6. Kofler, +10.930

7. F. Feigl, +11.468

8. De Vits, +14.878

9. Smith, +22.577

10. Beekmans, +33.709