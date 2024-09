Team Apreco: Zwei Siege für Twan Smits am Nürburgring

Twan Smits vom Team Apreco schloss das vorletzte Saisonrennen der IDM Supersport auf dem Nürburgring mit zwei Siegen ab. Teamkollege Kas Beekmans wurde zweimal Zehnter.

Das Rennwochenende auf dem Nürburgring begann für das Team Apreco wie für die gesamte Konkurrenz in der IDM Supersport durchwachsen. Am ersten Tag hatten alle mit dichtem Nebel zu kämpfen. Das bedeutete, dass Sessions verschoben oder auch abgesagt wurden. Es wäre unverantwortlich gewesen unter diesen Bedingungen zu fahren, denn die Sicht war minimal. Twan Smits und Kas Beekmans konnten dann am frühen Freitagabend noch ein freies Training fahren, um wenigstens einige Informationen für den Rest des Wochenendes zu sammeln.

Am Samstagmorgen sorgte wieder Nebel für eine Verzögerung und der Zeitplan musste angepasst werden. Infolgedessen wurde nur ein Qualifikationslauf durchgeführt. Smits fühlte sich gut auf seiner Yamaha und qualifizierte sich für die erste Startreihe auf Platz 3. Teamkollege Beekmans hingegen stürzte in der Anfangsphase und kam deshalb nicht über einen fünfzehnten Startplatz hinaus.

Im ersten Rennen am Sonntag war Smits unantastbar. Der 20-Jährige übernahm gleich nach dem Start die Spitze und gab sie bis zum Ende nicht mehr ab. Er lag im Ziel weit vor dem Honda-Piloten Dirk Geiger (22) aus Mannheim und dem erst 17-jährigen Luca Göttlicher (Triumph). Beekmanns konnte gleich in der Anfangsphase ein paar Positionen gutmachen, fuhr dann aber ein einsames Rennen und wurde Zehnter.

Auch im zweiten Rennen zeigte Smits wieder eine sehr starke Leistung. Auf seiner Yamaha hatte der 20-Jährige aus Steenwijk eine hervorragende Pace. Das war auch nötig, denn diesmal machte Geiger gehörigen Druck auf Smits, der im Ziel nur winzige 0,157 Sekunden Vorsprung hatte. Beekmans zeigte ein ordentliches Rennen, in dem er sich gute Zweikämpfe lieferte und die Ziellinie erneut auf dem zehnten Platz überquerte.

Teamchef Kevin van Leuven: «Es war ein merkwürdiger Start in das Wochenende mit nur zwanzig Minuten freiem Training am Freitag und einer Qualifying-Session am Samstag. Twan und Kas haben aber gezeigt, dass sie nicht viel Zeit brauchen, um auf Tempo zu kommen, und wir hatten auf Anhieb ein gutes Setup. Kas hätte mit einer normalen Qualifikation viel mehr erreichen können, da bin ich mir nach seiner starken Leistung im zweiten Rennen sicher. Twan hatte eine hervorragende Pace und fuhr in beiden Rennen fehlerfrei zum Sieg. Ein toller Schub für das Team.»

Twan Smits: «Es war ein perfektes Wochenende mit einem Doppelsieg auf dem Nürburgring. Von der ersten Session an fühlte ich mich sicher auf dem Motorrad und das gab mir Hoffnung. Trotz der wetterbedingt geringen Fahrzeit konnte ich in beiden Rennen einen Rhythmus finden, der von niemandem gestört wurde.»

Kas Beekmans: «Mit den seltsamen Bedingungen am Nürburgring und einem Unfall im Qualifying wussten wir, dass die Rennen vom fünfzehnten Platz aus hart werden würden. Mit wenig Fahrzeit haben wir am Sonntag beide Rennen gut zu Ende gebracht, denke ich. Wir werden das Positive mit in das bereits letzte Rennwochenende der Saison 2024 in Hockenheim nehmen.»