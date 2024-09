Hertrampf Triumph fährt in der IDM 2025 zweigleisig

Das Team Triumph Germany Supersport positioniert sich schon jetzt für die kommende Saison. Neben der IDM Supersport wird das Team auch in der neuen Sportbike-Klasse antreten. Verhandlungen laufen.

Für die IDM SSP-Saison 2024 steht noch das Saisonfinale aus. Vom 20. bis zum 22. September werden die letzten beiden Läufe in Hockenheim ausgetragen. «Es ist Zeit», so Teamchef Denis Hertrampf, «die Saison 2024 zu betrachten.» Mit dem neu auf die Beine gestellten Team Triumph Germany Supersport war er in die Saison gestartet.

«Trotz des durchwachsenen Saisonstart», blickt Hertrampf zurück, «mit Verletzungen von Luca Göttlicher und Beendigung der Zusammenarbeit mit Kevin Wahr bewegt man sich am berühmten roten Faden. Ich bin mit der Entwicklung, die die Mannschaft um Lothar Kraus im Jahr 2024 gemacht hat absolut zufrieden. Das Team hat sich von Rennen zu Rennen steigern können und unsere technischen Weiterentwicklungen haben die Performance über die Saison ständig verbessert. Das wurde bis heute mit zwei dritten Plätzen belohnt.»

«Gerade im Live-Stream vom IDM-Wochenende am Nürburgring konnten wir eine tolle Aufholjagd sehen», so der Teamchef. «Luca war in der Lage, sich an jedem Punkt der Strecke in Position zu bringen. Dass er dann noch einen Yamaha-Kontrahenten aus der letzten Kurve Richtung Start Ziel ausbeschleunigen konnte, hat gezeigt, dass neben dem Fahrwerk auch die Leistung passt. Der aktuelle Stand unserer Triumph Street Triple ist exzellent. Wir freuen uns, dass es uns über die Saison gemeinsam mit Kevin und Luca gelungen ist, die Performance des Bikes auf den jetzigen Stand zu bringen.»

Luca Göttlicher ist derzeit auf dem siebten Gesamtrang der IDM Supersport. Ziel des Teams ist es, sich mit zwei guten Rennen beim Finale der Saison in die Winterpause zu verabschieden. Die Vorbereitungen für die Saison 2025 haben schon begonnen.

Das Team verrät schon jetzt, dass in Hockenheim ein fertiges Racebike für die in der IDM neuen Sportbike-Klasse präsentiert wird. Basis wird die neue Triumph Daytona 660 sein. Die Sportbike-Klasse wurde vom IDM-Promoter für das kommende Jahr angekündigt, ein Jahr später gibt es die Sportbike-Klasse auch in der Weltmeistetschaft.

Denis Hertrampf hat sich Gedanken gemacht: «Ich habe die Anfänge der Sportbike Open Klasse in der Britischen Meisterschaft BSB verfolgt. In dieser Klasse werden sich sicher in Zukunft viele Hersteller wiederfinden. Für mich wird die Klasse eine ideale Plattform für die Ausbildung unserer Nachwuchsracer sein. Die Sportbike Open Klasse wird ab 2026 auch mit nahezu gleichem Regelwerk in der Superbike-Weltmeisterschaft ausgetragen. Das vereinfacht den Transfer des Nachwuchses in die Weltmeisterschaft. Wir haben entschieden, im Jahr 2025 in den IDM-Klassen SSP und der neuen Sportbike Open zu starten. Es liegen schon konkrete Anfragen für 2025 vor und wir werden nach Hockenheim die Gespräche intensivieren.»