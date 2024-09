Lennox Lehmann: «Versuche Platz drei zu verteidigen

Supersport-Rookie Lennox Lehmann ist nach den beiden Rennen am Nürburgring neuer Gesamt-Dritter in der IDM Supersport. Diesen Platz will der Dresdener in Hockenheim verteidigen.

Die IDM kehrte am vergangenen Wochenende nach fünfjähriger Pause auf den legendären Nürburgring zurück. Die Strecke, bekannt für ihre unberechenbaren Wetterbedingungen, bot eine anspruchsvolle Bühne für den Beginn des Endspurts in die erste Saison von Lennox Lehmann in der IDM Supersport.

Der Nürburgring zeigte sich am Freitag von seiner berüchtigten Seite. Dichter Nebel legte sich über die Eifel und brachte den Zeitplan der IDM Supersport durcheinander. Für Lennox Lehmann und sein Team Yamalube Motorsport Kofler bedeutete dies eine lange Wartezeit, in der Hoffnung auf ein kleines Zeitfenster mit besseren Sichtverhältnissen. Letztlich konnte nur eine einzige Trainingssession am Freitag absolviert werden. Es war wenig Zeit, um ausreichend Eindrücke von der Strecke zu sammeln und das Motorrad richtig abzustimmen.

Auch am Samstagmorgen hielt der Nebel an, dies führte erneut zu Verzögerungen. Doch gegen Mittag lichtete sich der Nebel und die Sonne bahnte sich ihren Weg. Damit war der Weg frei für das erste und einzige Qualifying in der IDM Supersport.

Für Lennox Lehmann lief das Qualifying nicht optimal. Der Yamaha-Fahrer blieb oft im Verkehr hängen und schaffte es nicht, eine optimale Runde zu fahren. Als er am Ende der Session noch stürzte, ging er den Rest der Session etwas vorsichtiger an. Am Ende blieb für den Dresdener mit einer Zeit von 1:28.025 min nur der fünfte Startplatz und Reihe zwei.

Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen sorgten am Rennsonntag dagegen für beste Bedingungen. Das erste Rennen war von Beginn an umkämpft. Trotz mehrerer Ausfälle blieb das Fahrerfeld dicht beieinander. Während sich der Niederländer Twan Smits an der Spitze absetzen konnte, verlor Dirk Geiger zunehmend den Anschluss.

Lehmann kämpfte derweil mit Filip Feigl (Triumph) und seinem eigenen Teamkollegen Andreas Kofler um den fünften Platz. In einem packenden Finish überquerte Lehmann schließlich als Fünfter die Ziellinie.

Der Start des zweiten Rennens lief für Lehmann zunächst nicht optimal. Bereits in der ersten Runde büßte er mehrere Plätze ein und fand sich auf dem zehnten Rang wieder. Doch wie schon so oft zeigte der 18-Jährige Kampfgeist und begann ab der Rennmitte sich kontinuierlich nach vorne zu arbeiten.

Einen Gegner nach dem anderen überholend startete Lehmann seine Aufholjagd. In die letzte Runde ging der Yamaha-Pilot als Fünfter, musste sich jedoch am Ende dem 17-jährigen Luca Göttlicher aus Schwifting geschlagen geben. Mit einem Wimpernschlag von nur 0,002 Sekunden verlor Lehmann Platz 5 und beendete das Rennen als Sechster.

Besonders erfreulich: Mit den Ergebnissen des Wochenendes ist Lennox Lehmann nun neuer Gesamt-Dritter in der IDM Supersport. Der Fahrer vom Team Yamalube Motorsport Kofler zeigte bis jetzt eine sehr gute Debütsaison. Ende September stehen die letzten beiden Saisonrennen der IDM Supersport Saison in Hockenheim an.

Lennox Lehmann: «Ich hatte am Wochenende einige Probleme und habe mich wirklich schwergetan. Durch die wenige Fahrzeit aufgrund des Wetters haben uns wichtige Daten gefehlt. In den Rennen konnte ich die Pace der Spitze leider nicht mitgehen. Dennoch ging es in der Gesamtwertung von Platz 4 auf Platz 3. Diesen Platz versuche ich natürlich beim Finale in Hockenheim zu verteidigen.»