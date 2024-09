Andreas Kofler (Yamaha) verteidigt die Gesamtführung

Andreas Kofler führt die Supersport-Wertung in der IDM weiter an

Erstmals in dieser Saison verpasste Andreas Kofler einen Podestplatz in der IDM Supersport. Beim Meeting auf dem Nürburgring kam er auf die Plätze sechs und vier. Mit 36,5 Punkten Vorsprung führt der Österreicher weiter.

Nach zwölf von 14 Rennen führt Andreas Kofler vom Team Yamalube Motorsport Kofler die Gesamtwertung in der IDM Supersport mit 206 Punkten weiter an. Zweiter ist momentan der Belgier Luca de Vleeschauer mit 169,5 Zählern vor Lennox Lehmann (Yamalube Motorsport Kofler), der 158 Punkte auf seinem Konto hat. Die letzten beiden Rennen werden am 21./22. September auf dem Hockenheimring ausgetragen.

«Auch wenn es kein so gutes Wochenende für uns war, so ist der Ausgang trotzdem gut mit dem Ausbau der Meisterschaftsführung», sagte Kofler im Nachhinein. Der 20-jährige Österreicher kann in der Meisterschaft nur noch von De Vleeschauwer sowie seinem Teamkollegen Lehmann abgefangen werden.

«Wir hatten an diesem Wochenende einige Probleme und haben uns wirklich schwergetan, auch aufgrund der wenigen Streckenzeit», so Kofler, der vor allem die Trainingstage ansprach, die von Nebel und schlechtem Wetter geprägt waren.

«In den Rennen konnte ich die Pace von Twan Smits oder Dirk Geiger nicht halten. Es gelang mir zwar im zweiten Lauf besser, aber ich musste trotzdem abreißen lassen», erklärte der Yamaha-Pilot. Allerdings sind weder der Niederländer mit 146,5 Punkten noch der Mannheimer mit 144 Punkten seine direkten Gegner im Kampf um die Gesamtwertung.

«Insgesamt stimmt mich das trotzdem zuversichtlich für das letzte Wochenende, wo wir dann den Titel fixieren wollen», meinte Kofler abschließend. Teamkollege Lehmann fuhr auf dem Nürburgring auf die Plätze fünf und sechs.