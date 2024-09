Supersport-Meisterleistung von Andreas Kofler

Den Titel hatte der Österreicher schon seit dem Vormittag in der Tasche. Als Krönung gab es den letzten Sieg der Saison obendrauf. Dirk Geiger landete Millimeter dahinter auf Rang 2. Dritter wird Smits.

Den Titel hatte sich Andreas Kofler mit seinem Team schon im ersten Rennen gesichert. Ein sechster Platz hatte dem Österreicher gereicht, um seine direkten Gegner Luca de Vleeschauwer und Lennox Lehmann hinter sich zu lassen. Im zweiten Rennen konnte Kofler dann von der Pole Position befreit auffahren.

Doch lange dauerte das Rennen nicht. Lennox Lehmann verlor Öl an seiner Yamaha, Ende Start-Ziel und darüber hinaus, Luca de Vleeschauwer und Filip Feigl rutschen darauf aus. Das Rennen wurde mit der roten Flagge abgebrochen und die Putzkolonne musste ausrücken.

Beim zweiten Start zirkelten alle brav um die Reste des Ölbindemittels, dennoch staubte es kräftig als das Feld über die sandige Spur donnerte. Kofler gewann erneut den Start und erneut war es Dirk Geiger, der die erste Runde als Führender beendete. Die Anspannung in der ersten Kurve war nach wie vor spürbar. Lennox Lehmann musste das Rennen von der Boxenmauer aus verfolgen.

Hinter Geiger und Kofler tauchten die Teamkollegen Twan Smits und Kas Beekmans auf. Smits fasste sich in Runde 3 ein Herz und quetschte sich an Kofler vorbei auf den zweiten Platz. Alles unter Beobachtung von Beekmans. Die Verfolger, angeführt von de Vleeschauwer, machten drei Sekunden dahinter ihr eigenes Rennen.

Smits erlebte einen Schreckmoment. In Führung liegend bremste er die erste Kurve zu optimistisch an und musste seine Yamaha aufrichten, um nicht abzufliegen. Danach war es Rang 4 statt der Führung. Gastfahrer Marvin Kreimes hatte weniger Glück und war gestürzt.

Drei Runde vor Schluss führte Geiger das Quartett in die Schlussphase. Kofler ging vorbei, dann wieder Geiger und dann wieder Kofler. Smits schaute sich das Geplänkel an und auch Beekmans hatte alles im Blick und wartete auf seine Chance. Kofler bog als Erster in die letzte Runde ein. Geiger ließ nichts unversucht, sich noch den Sieg zu schnappen. Doch Kofler blieb cool und wehrte alle Attacken ab. Mit einem winzigen Vorsprung sah Kofler als Sieger die schwarz-weiß karierte Flagge. Platz 2 ging an Dirk Geiger. Twan Smits wurde Dritter.

IDM Supersport Rennen 1

1. Andreas KOFLER (AUT), Yamaha

2. Dirk GEIGER (DEU), Honda

3. Twan SMITS (NLD), Yamaha

4. Kas BEEKMANS (NLD), Yamaha

5. Luca GÖTTLICHER (DEU), Triumph

6. Daniel BLIN (POL), Ducati

7. Filip FEIGL (CZE), Triumph

8. Luca DE VLEESCHAUWER (BEL), Triumph

9. Sasha DE VITS (BEL), Yamaha

10. Kyle SMITH (GBR), Kawasaki