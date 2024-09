Honda-Sieg von Geiger, IDM SSP-Titel für Kofler

Der Österreicher Andreas Kofler brach im Rennen zwar keine Geschwindigkeitsrekorde, doch in der Sachskurve feierte er als Belohnung den Titel. Seinen ersten Honda-Sieg feierte im Ziel Dirk Geiger.

Der Österreicher Andreas Kofler griff mit seiner Pole Position nach dem Titel in der IDM Supersport. Dirk Geiger (MCA Racing) und Twan Smits (Team Apreco) nahmen neben ihm in der ersten Reihe der Startaufstellung Platz. Kofler brachte das alles nicht aus der Fassung heißt es auf IDM.de. Kofler hatte in der Gesamtwertung üppige 36,5 Punkte Vorsprung vor dem Belgier Luca de Vleeschauwer (MotoLife) und 48 vor seinem Teamkollegen Lennox Lehmann. Die Beiden sind die einzigen, die ihm noch in die Quere kommen können, zumindest rechnerisch.

Twan Smits schoss nach dem Start auf direktem Weg an die Spitze, wenige Kurven später übernahm erst einmal Dirk Geiger als Führender das Kommando. Als Dritter hatte sich Kas Beekmans in Stellung gebracht. Andreas Kofler versuchte sich aus allem rauszuhalten und drehte seine Runden auf Position 4. De Vleeschauwer und Lehmann hinter dem Österreicher und damit raus aus dem Titelrennen. Doch 15 Runden sind in einer solchen Situation ganz schön lang.

Smits und Geiger drehten weiter gemeinsam ihre Runde. Kofler war gut an Beekmans vorbeigekommen und hatte damit Luft nach vorne und hinten. Trotzdem wurde er mit einem ordentlichen Rutscher in der Sachskurve durchgeschüttelt. Ausruhen war nicht angesagt. De Vleeschauwer hatte auch nicht aufgesteckt und war im Windschatten von Beekmans angekommen.

Geiger und Smits machten an der Spitze ernst. 1,4 Sekunden dahinter trug Kofler seine Yamaha vorsichtig um die Kurven. Der Vorsprung auf Beekmans war auf 0,5 Sekunden geschrumpft und de Vleeschauwer machte ordentlich Druck auf den Niederländer. In Runde 8 war der Belgier dann vorbei und damit direkt hinter Kofler. Beide fuhren zu dem Zeitpunkt nahezu identische Zeiten und belauerten sich gegenseitig.

Dirk Geiger, der im nahen Mannheim zu Hause ist, fuhr tapfer an der Spitze, doch Smits ließ sich nicht locker. In Runde 10 verlor Kofler plötzlich drei Sekunden und de Vleeschauwer, Beekmans und Filip Feigl schlüpften durch. Doch auch mit Platz 6 für Kofler hätte er den Titel weiterhin noch in der Tasche. Kofler berappelte sich zwar wieder so halbwegs, doch mehr als 1.30er-Zeiten waren nicht mehr drin. Kofler geriet ins Visier von Daniel Blin und Lennox Lehmann. Doch Lehmann klinkte sich in der vorletzten Runde mit dem Sturz aus.

Smits oder Geiger hieß es in der letzten Runde. Beekmans oder de Vleeschauwer. Den Sieg holte sich auf der letzten Rille Honda-Pilot Dirk Geiger. Twan Smits blieb der zweite Rang. Luca de Vleeschauwer schaffte es zwar auf den dritten Rang, doch der Titel war damit futsch. Andreas Kofler gondelte auf Platz 6 ins Ziel und holte sich damit mit seinem Familien-Team den Titel.

IDM Supersport Rennen 1

1. Dirk GEIGER (DEU), Honda

2. Twan SMITS (NLD), Yamaha

3. Luca DE VLEESCHAUWER (BEL), Triumph

4. Kas BEEKMANS (NLD), Yamaha

5. Filip FEIGL (CZE), Triumph

6. Andreas KOFLER (AUT), Yamaha

7. Daniel BLIN (POL), Ducati

8. Luca GÖTTLICHER (DEU), Triumph

9. Wiljan VAN WIKSELAAR (NLD), Ducati

10. Julius Caesar RÖRIG (DEU), Honda