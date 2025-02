Wixx Racing: Fahrer macht Platz für van der Voort

Das Track Team hat seine Pläne geändert. Das Team wird in der IDM Supersport 2025 mit einem Duo antreten, allerdings in geänderter Konstellation. Luca de Vleeschauwer bleibt, Melvin van der Voort kommt.

Die auffälligste Änderung für die anstehende Saison ist, dass Wiljan Wikselaar seinen Helm als aktiver Fahrer an den Nagel hängen wird. Stattdessen hat sich das Team mit dem 19-jährigen Melvin van der Voort geeinigt, der den Platz von Wikselaar auf einer Ducati Panigale V2 einnehmen wird. Er wird an der Seite des Belgiers Luca de Vleeschauwer fahren.

Ende November 2024 gab das Track & Trades Wixx Racing Team seine ursprünglichen Pläne bekannt. Damals war geplant, dass Wikselaar seine letzte Saison als Fahrer bestreiten würde und dass das belgische Talent Luca de Vleeschauwer für die IDM Supersport zum Team stoßen würde. Jetzt hat das Team jedoch entschieden, dass Wikselaar sich voll und ganz auf seine Rolle als Teameigentümer konzentrieren und Van der Voort das Team 2025 ergänzen wird.

Wikselaar begann erst relativ spät mit dem Straßenrennsport. Mehrere Jahre lang fuhr er in der IDC-Meisterschaft, bevor er 2022 sein Debüt in der IDM gab. Im Jahr 2023 kehrte er in die IDC-Meisterschaft zurück, wo er mit seinem eigenen Team niederländischer Meister werden konnte. Letztes Jahr gründete Wikselaar sein eigenes Wixx Racing Team und feierte sein Comeback in Deutschland, wo er auf einer Ducati-Maschine antrat. Außerdem wurde er im vergangenen Dezember Vater zum zweiten Vater und möchte sich nun auf seine Rolle als Teambesitzer konzentrieren.

«Meine Rennsaison nimmt eine unerwartete Wendung», bestätigte jetzt Wikselar. «Nach der Ankunft von Titelanwärter Luca de Vleeschauwer waren wir voll mit den Vorbereitungen beschäftigt. Alles lief nach Plan, bis Melvin van der Voort vor ein paar Wochen an mich herantrat. Er hatte noch kein Team und fragte, ob wir etwas für ihn tun könnten. Wir waren gerne bereit, ihm zu helfen, aber drei Fahrer wären zu viel. Ich habe lange über meine letzte Saison und den Wert dieser Gelegenheit für Melvin nachgedacht. Am Ende habe ich mich für den Erfolg des Teams entschieden und meinen Platz an ihn abgegeben. Das wird Melvin in seiner jungen Karriere helfen und uns als Team noch stärker machen. Ich werde auf jeden Fall nicht aufhören, denn ich werde mein Abschiedsrennen bei der IDM in Assen später in dieser Saison fahren.»

Hinter den Kulissen wurde in den letzten Wochen hart daran gearbeitet. Melvin van der Voort, IDM Supersport-Meister von 2023, kehrt in die Meisterschaft zurück, in der er große Erfolge erzielt hat. Der talentierte Fahrer aus Ede begann seine Karriere in jungen Jahren und zeigte sich schon früh mit starken Rennen in der IDM Supersport 300 in den Jahren 2019 und 2020. Danach wechselte er in die IDM Supersport-Kategorie, in der er mehrere Jahre lang aktiv war und 2023 den Titel gewann. Im Jahr 2024 fuhr Van der Voort in der spanischen ESBK Supersport-Meisterschaft. Jetzt wird er jedoch sein Comeback in der IDM geben, um erneut um den Titel zu kämpfen.

«Es ist toll, in die IDM zurückzukehren», versicherte auch van der Voort. «Der Wechsel zu Ducati mit Track & Trades Wixx Racing macht es zu etwas ganz Besonderem. Die professionelle Herangehensweise des Teams unter der Leitung von Wiljan ist von hohem Niveau. Ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr großartige Ergebnisse erzielen können. Vielen Dank an alle, die dies möglich gemacht haben.»