Feigl-Brüder auch 2025 bei Genius Racing und MotoLife

Die Zusammenarbeit der Brüder Filip und Petr Feigl aus Tschechien mit dem deutschen MotoLife-Team von Andreas Köder geht auch in der diesjährigen IDM Supersport weiter. Das Trio vertraut wieder auf Triumph.

Wie schon im vergangenen Jahr werden die Brüder Feigl mit der Triumph Street Triple 765 RS die IDM Supersport bestreiten und wieder setzen sie auf die Unterstützung von MotoLife. «Ich freue mich sehr, ankündigen zu können, dass wir in der Saison 2025 wieder dort fahren werde», erklärt Petr Feigl. «Dieses Team ist für mich zu einer zweiten Heimat geworden, als ich mit ihm in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison gefahren bin, wertvolle Erfahrungen sammeln und meine Leistung verbessern konnte. Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit einem so großartigen Team, das hervorragende Unterstützung und Ressourcen bietet. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam großartige Ergebnisse erzielen und viele unvergessliche Momente auf der Rennstrecke erleben werden. Die Saison 2025 wird eine Herausforderung sein, die ich mit Optimismus und Entschlossenheit angehe.»

Auch Filip Feigl ist happy über die Vertragsverlängerung. «Nach einer erfolgreichen Saison im letzten Jahr, in der wir hervorragende Ergebnisse gebracht haben, hoffe ich, dass wir gemeinsam noch größere Erfolge erzielen werden», fügt er dem Kommentar seines Bruders hinzu. «Der Teamchef hat mir die Möglichkeit gegeben, bis zum Ende der Saison für sein Team ab Schleiz zu fahren. Dafür bin ich sehr dankbar, denn ich habe viel Erfahrung gesammelt und gute Ergebnisse erzielt. Abschließend möchte ich mich bei meiner Familie, meinen Sponsoren und meinem Team für ihr Vertrauen bedanken.»

Andreas Köder bleibt der technische Koordinator des Teams. «Wir sind sehr froh, dass wir als MotoLife weiterhin mit dem Genius Racing Team und den Gebrüdern Feigl zusammenarbeiten. Ich freue mich auch, dass sie weiterhin auf Triumph Motorrädern fahren», fügt er an. «Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren viel Erfahrung mit der Marke gesammelt. Sowohl Filip als auch Petr haben in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, und darauf wollen wir aufbauen. Mit Filip wollen wirweiter an Top-Sechs-Ergebnissen arbeiten und mit Petr wollen wir fast jedes Wochenende in die Punkteränge fahren.»

«Das Genius Racing Team hat im Winter viel investiert und will in der IDM den nächsten Schritt machen», ist sich das Trio sicher. «Wir möchten uns für das Vertrauen bedanken, auch bei Triumph Deutschland und insbesondere bei Uli Bonsels, und freuen uns auf die Zusammenarbeit.»

IDM Supersport Endstand 2024

1. 241,0 Punkte Andreas Kofler (A), Yamaha

2. 193,5 Punkte Luca de Vleeschauwer (B), Triumph

3. 189,0 Punkte Dirk Geiger (D), Honda

4. 182,5 Punkte Twan Smits (NL), Yamaha

5. 174,5 Punkte Daniel Blin (PL), Ducati

6. 158,0 Punkte Lennox Lehmann (D), Yamaha

7. 114,0 Punkte Luca Göttlicher (D), Triumph

8. 108,0 Punkte Filip Feigl (CZ), Triumph

9. 79,0 Punkte Kas Beekmans (NL), Yamaha

10. 78,5 Punkte Sasha de Vits (B), Yamaha

11. 77,5 Punkte Kyle Smith (GB), Kawasaki

12. 70,5 Punkte Marvin Siebdrath (D), Yamaha

13. 38,0 Punkte Stepan Zuda (CZ), Ducati

14. 35,0 Punkte Wiljan van Wikselaar (NL) Ducati

15. 29,0 Punkte Kevin Wahr (D), Triumph

16. 29,0 Punkte Julius Caesar Rörig (D), Honda

17. 27,0 Punkte Jorke Erwig (D), Kawawsaki

18. 24,0 Punkte Jef can Calster (NL), Ducati

19. 17,5 Punkte Till Belczykowski (D), MV Agusta

20. 12,5 Punkte Damie Raemy (CH), Yamaha