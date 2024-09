Lennox Lehmann: Sturz und Ausfall – nur Gesamtplatz 6

Für Lennox Lehmann ging der Saisonabschluss auf dem Hockenheimring daneben. Ein Sturz und ein technischer Defekt sorgten für IDM-Rang 6, der mögliche zweite Platz in der Gesamtwertung war dahin.

Für Lennox Lehmann ging es im den beiden letzten Läufen in der IDM Supersport auf der 4,57 Kilometer langen Traditionsstrecke in Hockenheim um alles. Als bis dahin Gesamt-Dritter der Meisterschaft hatte der 18-jährige Dresdner ein klares Ziel. Er wollte am Ende Platz 2 hinter seinem Teamkollegen Andreas Kofler erobern. Das war durchaus möglich, den lediglich 11,5 Punkte trennten ihn von seinem belgischen Rivalen Luca de Vleeschauwer (Triumph) aus Belgien.

Doch auch Lehmann hatte Druck. Seine Verfolger Daniel Blin (Ducati), Twan Smits (Yamaha) und Dirk Geiger (Honda) saßen dem Fahrer aus dem Team Yamalube Motorsport Kofler im Nacken. Die Trainingssessions am Freitag verliefen allerdings nicht nach Plan. Lehmann kämpfte mit seinem Setup und fand nur schwer das richtige Gefühl für seine Yamaha. Sein Team nahm daraufhin einige Änderungen am Fahrwerk vor, um die Probleme zu beheben.

Am Samstag kehrte durch die Änderungen am Fahrwerk das Gefühl für die Yamaha zurück. Im ersten Qualifying konnte sich Lehmann mit seiner Zeit von 1:29.218 min den vierten Platz sichern. Doch im zweiten Qualifying gelang es ihm nicht, diese Zeit zu verbessern und so seinen vierten Platz zu halten oder zu verbessern. Am Ende des Qualifyings blieb ihm Startplatz fünf, da sich die Konkurrenz verbessert hatte.

Wie bereits mehrfach in dieser Saison verpasste Lehmann den Start ins erste Rennen. Er fiel bis auf den neunten Rang zurück. Anders als in vorherigen Rennen gelang es ihm diesmal nicht, den Weg nach vorn zu finden. Die Konkurrenz war stark und der Yamaha-Pilot hatte Schwierigkeiten, die nötigen Überholmanöver zu setzen. In der vorletzten Runde stürzte der Sachse bezeichnenderweise in der Sachs-Kurve und musste das Rennen vorzeitig beenden.

Der Start des zweiten Rennens verlief etwas besser, trotzdem büßte Lehmann zwei Plätze ein und lag am Ende der ersten Runde auf Platz 7. Zu diesem frühen Zeitpunkt des Rennens lag das Fahrerfeld noch eng beieinander, sodass die Chance auf ein gutes Ergebnis weiterhin bestand.

Während Lennox Lehmann noch versuchte, den Anschluss an die Spitze zu halten, kam es zum technischen Defekt. Seine Yamaha verteilte Öl auf der Strecke und die nachfolgenden Fahrer landeten im Kiesbett. Umgehend wurde das Rennen abgebrochen. So endete auch das zweite Rennen vorzeitig für den 18-Jährigen.

Durch die beiden Nuller am Finalwochenende verpasste Lehmann die Chance Gesamtrang 2 zu erobern. Er beendete seine erste Saison in der IDM Supersport auf Platz 6.

Lennox Lehmann: «Beim ersten Rennen habe ich einen schlechten Start gehabt, die Pace war gar nicht so schlecht gewesen. Ich habe am Start einfach schon viel zu viel verloren und habe dann noch alles versucht. Dabei habe ich einen Fehler in der Sachs-Kurve gemacht, das Vorderrad hat sich eingedreht und ich bin gestürzt. Das passiert. Das zweite Rennen war leider durch einen technischen Defekt an meinem Bike schnell zu Ende für mich. Daher leider zwei Ausfälle und null Punkte. So will man die Saison natürlich nicht beenden. Aber das ist Racing. Trotz allem war es eine gute erste Saison in der IDM Supersport für mich.»