Andreas Kofler sagt noch nein zum WM-Einstieg

Der Österreicher geht in seine fünfte IDM-Saison, erstmals als Titelverteidiger. Nach dem beeindruckenden Erfolg im vergangenen Jahr ist seine Mission klar: Der erneute Meisterschaftsgewinn in der IDM Supersport.

Sein Hauptaugenmerk liegt aber nicht nur auf dem sportlichen Erfolg, sondern vor allem auf seiner persönlichen Weiterentwicklung. Andreas Kofler hat sich zum Ziel gesetzt, seine Skills weiter auszubauen, um langfristig den Schritt in die Supersport-Weltmeisterschaft zu schaffen.

Als Champion der IDM Supersport 2024 startet Andreas Kofler mit klaren Zielen in die Saison 2025. Der Titelverteidiger aus dem Team Yamalube Motorsport Kofler setzt dabei auf eine konzentrierte und fokussierte Herangehensweise, die ihm bereits in der vergangenen Saison zum Erfolg verholfen hat. «Grundsätzlich gehe ich sehr ähnlich an die Sache heran. Ich habe im Winter die Punkte analysiert, in denen ich mich noch verbessern möchte und fokussiere mich nun darauf», erklärt der Yamaha-Pilot.

Dieser neue Status ist für ihn keine Selbstverständlichkeit. «Ab dem ersten Rennen des letzten Jahres war ich eigentlich schon der Gejagte. Deshalb ändert sich am Druck nicht viel. Die letzte Saison war wirklich sensationell, wir haben enorm viel Zeit und Geld investiert, um ein so professionelles Team aufzustellen. Der Titel war natürlich das absolute Highlight, aber wir wissen auch, wie hart wir dafür gearbeitet haben», schildert der 20-Jährige, der in Österreich zuletzt zum Motorsportler des Jahres gekürt worden war.

Dank seines Erfolgs in der IDM Supersport hätte Kofler die Möglichkeit gehabt, den Schritt in die Supersport-Weltmeisterschaft zu wagen. Doch er entschied sich bewusst, der IDM treu zu bleiben und seinen Titel zu verteidigen. «Ich habe noch meine Punkte, in denen ich mich steigern will und für die WM möchte ich mehr als 100 % bereit sein», begründet der Österreicher seine Entscheidung.

Für die Titelverteidigung in der IDM Supersport 2025 setzt Andreas auf eine Kombination aus Konstanz, Speed und mentaler Stärke. «Viele Faktoren spielen eine Rolle, aber für mich ist es am wichtigsten, über das gesamte Jahr hinweg einen guten Speed und Konstanz zu halten», erklärt er. Diese Faktoren sind aus seiner Sicht entscheidend, um auch in der kommenden Saison konkurrenzfähig zu bleiben und den Titel zu verteidigen.