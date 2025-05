IDM Supersport: Der Titelkampf der 23 geht los

Auch mit am Start

Er gewann letztes Jahr fünf Rennen in der IDM Supersport und wurde Meister. Jetzt will Andreas Kofler aus Österreich den Titel verteidigen, sieht sich aber mit einer Konkurrenz wie noch nie konfrontiert.

«Mit der Nummer 1 auf der Verkleidung fahre ich nicht», erklärte Andreas Kofler bei IDM.de. «Ich bin trotz des Meisterschaftsgewinns der Alte geblieben und auch weil sie mir Glück gebracht hat, behalte ich die Startnummer 19. Die ist aber in Gold.» Als schärfste Konkurrenten im Kampf um den nächsten Titel nennt der Yamaha-Pilot den Rückkehrer und ebenfalls mit Meisterehren dekorierte Melvin van der Voort. Auch Luca de Vleeschauwer, jetzt auf einer Ducati, sowie Dirk Geiger und sein ehemaliger Teamkollege Lennox Lehmann stehen auf seiner persönlichen Favoritenliste. Marcel Brenner und Marvin Siebdrath zählt er ebenfalls dazu.

Brenner kommt aus der Schweiz nach Oschersleben gereist. Nach Erfolgen in der IDM Supersport war er in die Weltmeisterschaft umgestiegen, konnte dort bisher aber noch nicht den ultimativen Durchbruch feiern. Jetzt holt er in der IDM neuen Schwung.

23 Piloten haben sich für das Jahr 2025 in die IDM-Listen eingetragen. Neulinge sind ebenso zu finden wie Experten, wie z.B. der Spanier Inigo Iglesias. Der ehemalige Meister der IDM Supersport 300 gehörte im Vorjahr zu den Titelanwärtern in der WM und steigt nun im Rahmen der IDM eine Klasse auf.

Die Teilnehmer der IDM Supersport 2025

#5 Till Belczykowski (D/MV Agusta)

#10 Valentino Herrlich (D/Kawasaki)

#12 Dylan Czarkowski (NL/Yamaha)

#17 Ruben Bijman (NL/Honda)

#19 Andreas Kofler (A/Yamaha)

#20 Melvin van der Vooet (NL/Ducati)

#21 Marvin Kreimes (D/Ducati)

#23 Peter Feigl (CZ/Triumph)

#24 Julius Caesar Rörig (D/Honda)

#25 Marcel Brenner (CH/Ducati)

#26 Daniel Blin (PL/Ducati)

#28 Lennox Lehmann (D/Yamaha)

#36 Thomas Eder (D/Ducati)

#37 Stepan Zuda (CZ/Yamaha)

#45 Luca de Vleeschauwer (B/Ducati)

#48 Marvin Siebdrath (D/Yamaha)

#56 Jonas Kocourek (CZ/Ducati)

#57 Kilian Holzer (A/Yamaha)

#58 Inigo Iglesias (SP/Triumph)

#60 Dirk Geiger (D/Honda)

#83 Luca Hailfinger (D/Ducati)

#92 Filip Feigl (CZ/Triumph)

#95 Richard Irmscher (D/Honda)