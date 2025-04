Erster IDM Supersport-Schlagabtausch 2025 in Assen

Beim Auftaktrennen der International Dutch Championship IDC trafen erstmals drei Konkurrenten der mittleren IDM-Kategorie aufeinander. Für zwei von ihnen geht es am Wochenende bei der WM weiter.

Als am vergangenen Wochenende die niederländischen Nachbarn in Assen in ihre Saison starteten, waren auch drei IDM Supersport-Piloten dabei. Melvin van der Voort und Luca de Vleeschauwer vom Wixx Racing Team und Lennox Lehmann vom Team Apreco, beides Teams aus den Niederlanden, tummelten sich ganz vorne beim IDC-Auftakt.

Van der Voort holte sich bei angenehmen äußeren Bedingungen mit einer Zeit von 1.41,232 min die Pole-Position. Neben ihm in der ersten Startreihe nahmen Luca de Vleeschauwer und Lennox Lehmann Platz. Nach den Zeittrainings am Samstag folgte das Rennen am Sonntag und auch da trafen sich die drei Protagonisten wieder.

De Vleeschauwer und van der Voort machten sich mit ihren Ducati aus dem Staub und wollten den Sieg unter sich ausmachen. Lehmann musste seinen dritten Rang vor der drängelnden Meute hinter ihm verteidigen. In der sechsten Runde kam es laut racesport.nl für de Vleeschauwer zu einem Missgeschick. Der Belgier, der die Führung übernommen hatte, stürzte in Stekkenwal, was für ihn das Ende seines Rennens bedeutete.

Damit rauschte van der Voort als Erster über die Ziellinie. Doch der Niederländer war ausser Konkurrenz angetreten, so dass die volle Punktzahl an Lehmann ging. In der letzten Runde war es auf Grund einer Ölspur zu einem Massen-Crash mit sechs Beteiligten gekommen, so dass die rote Flagge zum Einsatz kam und die vorangegangene Runde gewertet wurde.

Für Luca de Vleeschauwer und Melvin van der Voort geht es am kommenden Wochenende in Assen gleich weiter, denn beide haben eine Wildcard für den Supersport-WM-Lauf erhalten. «Ich bin sehr aufgeregt und kann es kaum erwarten, mich wieder mit den besten Fahrern der Welt zu messen», so de Vleeschauwers Vorfreude. «Ich möchte mich bei Sealed Expert bedanken, vor allem dafür, dass sie meine Hauptsponsoren sind und dieses Event für mich möglich gemacht haben. Wir sehen uns am Freitag zum ersten Freien Training und der Superpole.»