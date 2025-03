IDM Supersport-Teamchef gibt Assen-Wildcard weiter

Um Platz für den ehemaligen IDM Supersport-Champion Melvin van der Voort zu machen, hatte Wiljan Wikselaar seinen Wechsel vom Fahrer zum Teamchef vorgezogen. Wildcard erhält nun sein Nachfolger.

Melvin van der Voort steht vor einer der größten Herausforderungen seiner noch jungen Karriere. Während des Besuchs der Superbike-Weltmeisterschaft auf dem TT Circuit von Assen, die von Freitag, den 11. bis Sonntag, dem 13. April 2025 stattfindet, wird der 19-jährige Fahrer mit einer Wildcard in der prestigeträchtigen FIM-Supersport-Weltmeisterschaft zusammen mit dem Track & Trades Wixx Racing Team an den Start gehen.

Damit hat das niederländische Team, das in der IDM Supersport mit den Piloten Luca de Vleeschauwer und Melvin von der Voort an den Start geht, für beide Piloten eine Wildcard erhalten. Diese Wildcard gibt Van der Voort die Möglichkeit, sich erneut mit den Besten der Welt in dieser wettbewerbsintensiven Klasse zu messen. «Die Wildcard wurde teilweise dank Teammanager Wiljan Wikselaar realisiert», heißt es, «der ursprünglich selbst teilnehmen wollte.» Wikselaar, der seinen Fahrerplatz im eigenen Team für den Spanien-Rückkehrer Van der Voort zu Verfügung gestellt hatte, beschloss, seine Wildcard an den Fahrer aus Ede weiterzugeben und ihm so eine weitere Chance zu geben, sich auf höchstem Niveau zu beweisen.

Das Besondere an diesem Wildcard-Einsatz ist, dass er für das Team und auch für Van der Voort auf heimischem Boden vor vielen niederländischen Fans stattfinden wird. Obwohl Van der Voort nicht viel Erfahrung mit der Ducati Panigale V2 hat, hat er bei einem kürzlich durchgeführten Test in Assen bereits vielversprechende Zeiten gezeigt. Er ist fest entschlossen, während des Rennwochenendes gute Fortschritte zu machen und wichtige Erfahrungen in der Supersport-Weltmeisterschaft zu sammeln.

«Ich freue mich sehr darauf, die Rennsaison mit Wixx Racing mit einer Wildcard in der Supersport-Weltmeisterschaft in Assen zu beginnen», versichert der Niederländer. «Für uns als Team ist es wichtig, so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln, und diese Veranstaltung ist eine großartige Gelegenheit dafür. Obwohl ich noch nicht viel auf der Ducati gefahren bin, freue ich mich sehr darauf, gegen die Besten der Welt anzutreten. Das wird eine fantastische Herausforderung und ich möchte Wixx Racing für das Vertrauen und diese großartige Gelegenheit danken, mich auf höchstem Niveau zu beweisen.»