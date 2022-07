Acura mit Shakedown des neuen LMDh in Frankreich

Der Acura ARX-06 hat seine ersten Meter auf der Rennstrecke absolviert. In Le Castellet saß Ricky Taylor am Steuer. Somit ist Acura nach Cadillac und Porsche der dritte Hersteller, der den LMDh im Testeinsatz hat.

Der Prototypen-Sport befindet sich aktuell in einer Phase des großen Wandels: In der FIA WEC sind die LMH (Le Mans Hypercar) schon im Einsatz. Und demnächst kommen in der WM und auch in der amerikanischen IMSA-Serie noch die LMDh hinzu. Hierfür entwickelt die Honda-Edelmarke Acura ebenfalls ein Fahrzeug, das auf den Namen ARX-06 hört.

Der Acura-LMDh basiert auf dem Chassis des zukünftigen Oreca-LMP2. Nun hat der Rennwagen die ersten Meter absolviert. Schauplatz des Shakedowns war der Circuit Paul Ricard in Le Castellet. Nur wenige Meter entfernt hat Oreca seinen Hauptsitz. Am Steuer saß Werksfahrer Ricky Taylor. Acura hat noch nicht im Detail mitgeteilt, welcher Motor den LMDh antreibt. Im Acura DPi (Daytona Prototype international - die Vorgänger der LMDh) arbeitet ein V6-Turbo mit 3.5 Litern Hubraum.