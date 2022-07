Misano: Audi R8 von Valentino Rossi nicht im Ziel

Der Audi R8 LMS GT3 evo II von Valentino Rossi in Misano

Ernüchternder Auftakt ins Heimwochenende für Valentino Rossi. «Il Dottore» kollidierte während der Boxeneinfahrt mit einem Konkurrenten. Somit musste Teamkollege Frédéric Vervisch das Fahrzeug vorzeitig abstellen.

Die Motorsport-Saison auf vier Rädern läuft für Valentino Rossi weiterhin nicht nach Plan. Bereits beim letzten Rennwochenende auf dem Circuit Zandvoort in den Niederlanden gab es lediglich Positionen im Mittelfeld für den neunmaligen Weltmeister. Beim aktuellen Rennwochenende auf der Rennstrecke in Misano mussten der 43-Jährige und sein Teamkollege Frédéric Vervisch sogar einen Ausfall hinnehmen. Im Vorfeld hatte sich Rossi sehr auf den Auftritt in Misano gefreut, denn die Rennstrecke liegt nur wenige Minuten von seinem Wohnort Tavullia entfernt. Dementsprechend kennt er dort (sozusagen) jeden Stein.

Rossi absolvierte zunächst die Qualifikation. Im rund 585 PS starken Audi R8 LMS GT3 evo II vom belgischen Team WRT schaffte er eine Zeit von 1:32,246 Minuten. Damit lag er 0,978 Sekunden hinter dem Pole-Setter, was Startplatz 15 bedeutete.

Der Lokalmatador absolvierte auch den ersten Abschnitt im circa einstündigen Rennen. In einer turbulenten ersten Runde fuhr Rossi auf Platz 14 vor. Durch einen Crash der Konkurrenz musste der Renndirektor aber sofort das Safety-Car auf die Strecke schicken. Somit waren die Positionen zunächst fixiert. Ein weiterer Mitbewerber lief während der Neutralisierung die Box an, was Rossi auf Rang 13 vorspülte.

Als das Rennen wieder frei gegeben wurde, blieb der Italiener auf Platz 13. Hin und wieder kämpfte er mit einem Mercedes-AMG GT3 um P12, doch ein wirkliches Überholmanöver konnte Rossi nie setzen. Somit entschied die WRT-Teamleitung den Rossi-Audi gleich beim Öffnen des Boxenstopp-Fernsters einzuberufen. Bei der Einfahrt hatte Rossi jedoch einen Kontakt mit einem Mitbewerber.

Teamkollege Frédéric Vervisch stieg in den Audi und wollte weitere Plätze gut machen. Doch schon wenige Minuten später steuerte er erneut die Box an. Das bedeutete den Ausfall für Rossi/Vervisch. «Wir wissen noch nicht genau, was passiert ist», erläuterte der offizielle Audi-Sport-Pilot aus Belgien. «Es muss etwas mit Vale und einem Konkurrenten bei der Boxeneinfahrt gewesen sein. Wir sind aber noch nicht einhundert Prozent sicher. Der Schaden war aber zu groß, um weiterzufahren. Somit haben wir entschieden, aufzuhören, um das Auto für morgen zu sichern.»

Es siegten Charles Weerts und Dries Vanthoor in einem weiteren Audi vom Team WRT. Rennen zwei startet am Sonntag gegen 14:45 Uhr. So kann die Action im Stream angeschaut werden.