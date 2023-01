Daytona: Lucas Auer ist nach Operation guter Dinge

Der Österreicher Lucas Auer hatte im ersten freien Training zu den 24h Daytona im Mercedes-AMG GT3 von Winward Racing einen Unfall und zog sich Verletzungen zu. Jetzt hat er sich per Sprachnachricht gemeldet.

Gute Nachrichten von Lucas Auer: Er meldete sich per Sprachnachricht aus dem Spital in Daytona, wo er sich nach seinem Lendenwirbelbruch (nach Trainingsunfall Donnerstag) in Behandlung befindet. «Servus, die Operation gestern ist sehr gut verlaufen. Um ehrlich zu sein, mir geht es wirklich gut. Ich wünsche dem Team in erster Linie viel Glück in den 24 Stunden. Die Jungs haben es geschafft, den Mercedes nach meinem Unfall wieder aufzubauen und an den Start gehen zu können. Ich sprach auch schon mit dem Renningenieur und gab noch so viele Tipps wie möglich. Ich wünsche ihnen das Allerbeste. Wie gesagt, ich freue mich, dass die Op so gut verlaufen ist und fühle mich schon sehr gut.»

Die 61. 24 Stunden von Daytona enden am Sonntag um 19.40 MEZ.