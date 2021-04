Motorrad-Berg-EM: Landshaag nein, Julbach vielleicht 13.04.2021 - 08:49 Von Helmut Ohner

IOEM © Ohner Noch stehen die Chancen gut, dass das Bergrennen in Julbach stattfinden kann

Zum zweiten Mal in Folge musste das Bergrennen in Landshaag abgesagt werden. In Julbach hofft man noch, die Läufe zur Berg-EM und der österreichischen Berg-Meisterschaft austragen zu können.