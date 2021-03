BMW Motorrad Race Trophy 2021 – neue Ideen

Der Kundensportwettbewerb startet auch in dieser Saison wieder durch. Neues Wertungssystem macht die Trophy noch transparenter. Neue BMW M 1000 RR als Hauptpreis für den Race Trophy Sieger 2021.

Die BMW Motorrad Race Trophy startet 2021 wieder durch – mit einem neuen Wertungssystem und attraktiven Preisen für die besten privaten BMW Rennfahrer weltweit. Der Kundensport-Wettbewerb wurde 2014 ins Leben gerufen und geht, nachdem er im vergangenen Jahr Pandemie-bedingt pausieren musste, 2021 in seine siebte Saison. Als Hauptpreis für den Race Trophy Sieger lobt BMW Motorrad Motorsport in diesem Jahr eine BMW M 1000 RR im Wert von rund 33.000 Euro aus.

«Die enge Zusammenarbeit mit unseren privaten Kundensportlern aus aller Welt hat für uns bei BMW Motorrad Motorsport einen sehr hohen Stellenwert», sagt Dr. Markus Schramm, Leiter BMW Motorrad. «Wir sind stolz auf die große, weltweite Rennfahrer-Familie, die wir in den vergangenen Jahren kontinuierlich aufgebaut haben. Mit unserem Race Support bieten wir unseren Kunden umfassende Unterstützung in allen technischen Fragen rund um den Einsatz ihrer BMW Rennbikes, bis hin zum Vor-Ort-Support an der Rennstrecke. Dazu kommt die Race Trophy als weitere wichtige Säule unseres Kundensportprogramms. Es ist uns ein großes Anliegen, die vielen Erfolge, die unsere privaten BMW-Fahrer rund um den Globus feiern, und ihr Engagement als Botschafter unserer Marke zu würdigen. Mit diesem speziellen Wettbewerb bringen wir die BMW Racer aus den verschiedensten Rennserien weltweit in einer großen, starken Community zusammen. Wir freuen uns sehr auf eine spannende Saison und drücken allen Teilnehmern an der BMW Motorrad Race Trophy 2021 die Daumen.»

Neues Wertungssystem

Die BMW Motorrad Race Trophy vereint die privaten BMW Racer aus verschiedenen internationalen und nationalen Rennserien in einem gemeinsamen Ranking. Bisher sammelten sie, entsprechend ihrer Ergebnisse in ihren jeweiligen Rennen, nach einem komplexen Schlüssel Race Trophy Punkte für die Wertung. Um Chancengleichheit zwischen den vielen verschiedenen Rennserien zu gewährleisten, spielte dabei unter anderem eine Rolle, wie viele Rennen in einer Serie pro Saison ausgetragen wurden. Entsprechend wurde berechnet, wie viele Race Trophy Punkte in einem einzelnen Rennen einer Serie für die einzelnen Ergebnisse vergeben werden. Dieses Wertungssystem hat BMW Motorrad Motorsport zur Saison 2021 geändert und transparenter gemacht.

Entscheidend für die Platzierung in der Gesamtwertung der Race Trophy ist nun die „Winning Percentage“ der Teilnehmer in ihrer jeweiligen Rennserie. Dies ist der prozentuale Anteil der Meisterschaftspunkte, die sie erreicht haben, in Relation zur in der Rennserie maximal möglichen Punktzahl. Diese „Winning Percentage“ wird nach jedem Rennwochenende neu berechnet und fließt in den aktuellen Zwischenstand der Race Trophy ein. Dieses neue Wertungssystem bringt mehrere Vorteile mit sich. Zum einem lässt sich die „Winning Percentage“ nach jedem Wochenende schnell und transparent errechnen. Die Chancengleichheit zwischen einzelnen Meisterschaften mit einer unterschiedlichen Anzahl an Rennen ist weiterhin gewährleistet. Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist, dass es auch im Fall von Änderungen in den jeweiligen Rennkalendern ohne Anpassungen angewendet werden kann.

Attraktive Preise

Neuerungen gibt es auch bei den Preisen für die besten Teilnehmer der BMW Motorrad Race Trophy. Der attraktive und exklusive Hauptpreis für den Sieger ist in diesem Jahr eine neue BMW M 1000 RR im Wert von rund 33.000 Euro. Prämiert werden auch die Teilnehmer auf den Plätzen zwei bis zehn im Endklassement der Race Trophy: Sie erhalten Gutscheine für BMW Motorrad Teilepakete im Gesamtwert von knapp 40.000 Euro. Die Gutscheine können bei BMW Motorrad Motorsport Official Partner alpha Racing eingelöst werden.

Diese original BMW Motorrad Performance Parts haben großen Anteil an den Erfolgen der BMW Rennsportkunden. Alle Informationen und Daten, die BMW Motorrad Motorsport bei den Werkseinsätzen in der FIM Superbike World Championship (WorldSBK) und der FIM Endurance World Championship (FIM EWC) sammelt, fließen kontinuierlich in die Entwicklung der Performance Parts ein. Über Vertriebspartner alpha Racing sind diese neuen Teile schnell für die Rennsportkunden verfügbar. Der Weg von den Erfahrungen aus der WorldSBK über die Entwicklung neuer Teile bis hin zum Einsatz der Performance Parts an den Rennbikes der Kundenteams ist also sehr kurz.

Anmeldung ab sofort möglich

Teilnehmen an der BMW Motorrad Race Trophy 2021 können alle privaten Fahrer, die in dieser Saison mit der BMW S 1000 RR oder der BMW M 1000 RR in einer der für die Race Trophy gewerteten Rennserien und Meisterschaftsklassen an den Start. Detaillierte Informationen zur BMW Motorrad Race Trophy 2021, das Reglement, einen Überblick über die einzelnen Serien und Rennveranstaltungen sowie die Anmeldung zur Race Trophy finden Interessierte online

BMW Motorrad Race Trophy 2021 – Rennserien

FIM Endurance World Championship

FIM Endurance World Cup

FIM Asia Road Racing Championship

International Road Racing Championship

Alpe Adria International Motorcycle Championship

British Superbike Championship

Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft

French Superbike Championship

French European Bikes Championship

Italian Superbike Championship

Italian National Trophy 1000

Spanish Superbike Championship

Canadian Superbike Championship

MotoAmerica AMA Road Racing Series

SuperBike Brasil

All Japan Road Race Championship

Australian Superbike Championship