Alpe Adria Komitee - Meeting ein Jahr verspätet

Das Treffen der Generalversammlung musste im Vorjahr auf Grund der Corona-Pandemie verschoben werden. Jetzt tagte die Organisation und stellte die Weichen für die Zukunft. Auch in Sachen Nachwuchs.

Am 27. März 2021 fand die Alpe Adria Generalversammlung 2020 statt. Die Organisation war aufgrund der Pandemie-Situation im letzten Jahr gezwungen, die Veranstaltung zu verschieben. In der spektakulären Landschaft von Opatija, in der Nähe der Rennstrecke von Rijeka/Kroatien, fand die Generalversammlung sowohl virtuell als auch in Anwesenheit statt, unter Einhaltung aller Hygiene-Vorschriften. Mit der Online-Präsenz von Herrn Martin De Graaff, Präsident der FIM Europe, und Herrn Srecko Margetic, 1. stellvertretender Präsident der HMS, war die Generalversammlung gut organisiert und beschlussfähig.

Hauptthemen der Tagesordnung waren die endgültige Bestätigung des Ergebnisses der vergangenen Saison, mit Preisverleihung dank der Hilfe der nationalen Verbände, um allen Teilnehmern ihre Trophäen zu übergeben. Ein weiteres Thema war die erstmalige Aufnahme des griechischen Verbandes in die Union. Alle Kalender für 2021 wurden abschließend genehmigt und werden auf der Website https://www.alpeadriamotorcycleunion.com/ veröffentlicht, die in nächster Zeit ein neues Layout erhalten wird.

Das Gremium wurde entsprechend der eingegangenen Vorschläge überarbeitet, um die Aufgaben für die Zukunft anzugehen, sowie die Ernennung von Herrn Davor Kosic als Vorsitzender der MX- und Enduro-Kommission. Eine neue wichtige Aufgabe ist die Alpe Adria Junior Meisterschaft unter den Ländern der Union, die allen Mini-Fahrern in Zentral-Ost-Europa eine Chance bieten soll.