Motorrad-ÖM: Gelegenheit zur Revanche in Rijeka 04.08.2021 - 11:25 Von Helmut Ohner

© Ohner ERC-Superstock 600: Rafael Neuner (9) vor Kevin Ranner (69), Raimund Söllinger (verdeckt) und Lenny Ulbel (42)

Eigentlich sollte die European Racing Championship bereits auf der Zielgeraden sein, doch wegen der Corona-Einschränkungen in den letzten Monaten kommt es am Wochenende in Rijeka erst zum zweiten Aufeinandertreffen.