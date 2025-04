David Datzer (BMW): Fabelrekord vor Rekordkulisse

David Datzer zirkelt bei seiner Rekordfahrt haarscharf am Stroballen vorbei

Das Bergrennen Landshaag – St. Martin endete mit einem überlegenen Sieg von David Datzer, dem es gelang, mehrmals den Streckenrekord zu verbessern. Bester Österreicher wurde Thomas Altenhuber als Gesamtfünfter.

Das vom MSC Rottenegg organisierte Bergrennen von Landshaag nach St. Martin im Mühlviertel ist nicht nur eine Traditionsveranstaltung, die dieses Jahr zum 44. Mal ausgetragen wurde, es ist auch ein echter Publikumsmagnet. Dieses Jahr strömten rekordverdächtige 11.000 Zuseher an die 3,620 Kilometer lange Rennstrecke, und sie mussten ihren Besuch nicht bereuen.

Nach 2018 und 2019 nahm David Datzer zum dritten Mal am Klassiker teil. Nach zwei bescheidenen Auftritten zählte der Deutsche aber neben den Italienern Maurizio Bottalico und Stefano Bonetti zum engen Kreis der Sieganwärter. Auch die Verbesserung des Streckenrekords von Andreas Gangl aus dem Jahr 2016 wurde dem Gesamtsieger der vorjährigen IRRC Superbike durchaus zugetraut.

Bereits bei seinem ersten Gipfelsturm mit seiner Superstock-1000-Maschine gelang Datzer, der am Samstag von Gangl selbstlos noch den einen oder anderen Tipp bekommen hatte, mit 1:09,841 min. eine Zeit, die unter dem Rekord lag. Auch Bottalico blieb unter der Marke von Gangl. Von seinem Gegner angestachelt legte der BMW-Pilot mit dem Superbike ordentlich nach – 1:09,211.

Wie nach Lauf 1 im Gespräch mit SPEEDWEEK.com angedeutet, fand Datzer im zweiten Durchgang eine noch bessere Linie. Seine 1:08,795, was den unglaublichen Schnitt von 189.43 km/h bedeutet, sorgte unter den Zuschauern für wahre Begeisterungsstürme. Bottalico musste sich trotz fehlerloser Fahrt erneut geschlagen geben. Der Rest des Feldes hatte den beiden nichts entgegenzusetzen.

Hinter Datzer (Superbike), Bottalico (Superbike), Datzer (Superstock 1000) und Stefano Bonetti (Superbike) klassierte sich mit Thomas Altenhuber der Vorjahressieger als bester heimische Pilot. Seine Leistung ist auch deshalb bemerkenswert, weil er im Gegensatz zu seinen Konkurrenten mangels Finanzen nur mit einem Motorrad angetreten war und deshalb auf den Vorteil des Doppelstarters verzichten musste.

Wie bereits im Samstagtraining hatte Alexander Kastenhuber in der Klasse Supersport/Moto2 die Nase vorne. Im zweiten Lauf gelang es dem Yamaha-Piloten nicht nur den Klassenrekord von Francesco Curinga zu unterbieten, sondern auch Platz 11 im Gesamtklassement zu belegen. Auch hier musste sich Bottalico mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Der dritte Platz ging an Mario Gastinger, der sich mit dem Sieg in der Klasse Superstock 600 schadlos halten konnte.

Ergebnisse Bergrennen Landshaag

125ccm: 1. Markus Helfert (A), Honda.

250ccm: 1. Guido Testoni (I), Honda. 2. Thomas Altendorfer (A), Honda. 3. Bernard Depierreux (B), Yamaha.

500ccm: 1. Thomas Wochesländer (D), KTM. 2. Finn Chapman (GB), Krämer. 3. Kristyna Jaksch (CZ), Kawasaki.

Supersport 300: 1. Marco Vigilucci (I). 2. Cosimo Sozzo (I). 3. Stefano Leone (I), alle Yamaha.

Superstock 600: 1. Mario Gastinger (A), Honda. 2. Alexander Kastenhuber (A), Honda. 3. Emanuel Reisinger (A), Yamaha.

Supersport/Moto2: 1. Kastenhuber, Yamaha. 2. Maurizio Bottalico (I), Honda. 3. M. Gastinger, Yamaha.

Special Bike: 1. Rudolf Bauer (A), KTM. 2. Daniel Kronschläger (A), Triumph. 3. Bernhard Hörmann (A), KTM.

Naked Bike: 1. Stefan Kuktits (A), KTM. 2, Daniel Pfleger (A), Ducati. 3. Finn Chapman (GB), Krämer.

Superstock 1000: David Datzer (D), BMW. 2. Manuel Schleindlhuber (A), BMW. 3. Markus Mitterbauer (A), BMW. 4. Mario Grünwald (A), BMW. 5. Florian Wahrstätter (A), Aprilia.6. Harald Schleindlhuber (A), BMW.

Superbike: 1. Datzer, BMW. 2. Bottalico, Yamaha. 3. Stefano Bonetti (I), Honda. 4. Thomas Altenhuber (A), Suzuki. 5. M. Schleindlhuber, BMW. 6. Mitterbauer, Yamaha.

Supermoto Open: 1. Philipp Neumüller (A), Husqvarna. 2. Salvatore Sallustro (I), KTM. 3. Philipp Wolkerstorfer (A), Husqvarna.

Supermoto-Pokal: 1. Neumüller, Husqvarna. 2. Rudolf Bauer (A), GASGAS. 3. Wolkerstofer, Husqvarna.

Gesamtwertung: 1. Datzer, Superbike, 2:18,006 min. 2. Bottalico, Superbike, 2:19,306. 3. Datzer (D), Superstock 1000, 2:19,593. 4. Bonetti, Superbike, 2:21,503. 5. Altenhuber, Superbike, 2:21,796. 6. M. Schleindlhuber, Superbike, 2:24,665. 7. Mitterbauer, Superbike, 2:24,938. 8. Mitterbauer, Superstock 1000, 2:25,494. 9. Christian Steinhauser (I), Superbike/Yamaha, 2:25,897. 10. M. Schleindlhuber (A), Superstock 1000, 2:25,971