Imatra abgesagt: IRRC-Saison beginnt erst Ende Juli

Die Internationale Road Racing Championship (IRRC) muss einen erneuten Dämpfer hinnehmen. Das legendäre Imatranajo in Finnland fällt 2021 erneut der Corona-Pandemie zum Opfer.

Am ersten Juli-Wochenende sollte die neue Saison der IRRC endlich starten. Im Osten von Finnland sollten vom 2. bis 4. Juli die Motorräder über den spektakulären Straßenkurs von Imatra jagen, doch daraus wird nichts. Wie der Veranstalter des Rennens auf seiner Internetseite bekannt gab, wird die 56. Ausgabe des Imatranajo erst im kommenden Jahr stattfinden und der Saisonstart der diesjährigen Meisterschaft damit ein weiteres Mal verschoben.

Bei der letzten Ausgabe des finnischen Klassikers 2019 begrüßten die Organisatoren mehr als 40.000 Besucher an der Strecke, die durch ihre Bahnübergänge und die Nähe zum Fluss Vuoksi bekannt geworden ist, 2021 sollte die Marke von 50.000 Fans geknackt werden. Zwischen 1964 und 1982 wurden auf der Rennstrecke von Imatra 19 Motorrad-GP ausgetragen.

Als hauptsächliche Gründe für die Absage des Events macht der Veranstalter die Reisebeschränkungen und das mögliche Verbot für Zuschauer verantwortlich. Die meisten Fahrer und Teams kommen in der Regel aus Mitteleuropa nach Imatra.

Ursprünglich sollte die IRRC-Serie bereits im Mai im niederländischen Hengelo über die Bühne gehen, doch auch damals machten die Corona-Regeln den Teams und Fahrern einen Strich durch die Rechnung. Die Veranstaltung in Hengelo wurde in den September verlegt. Laut aktuellem Kalender startet die Saison Ende Juli in Chimay/Belgien, bevor es in Horice (Tschechien) und Hengelo weitergeht. Das Finale soll Ende September auf dem Frohburger Dreieck gefahren werden.

IRRC Kalender 2021 (Stand: 20.05.)

23. – 25.07. Chimay (B)

14. – 15.08. Hořice (CZ)

04. – 05.09. Hengelo (NL)

18. – 19.09. Frohburg (D)