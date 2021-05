MOTRON: Die neue Zweirad-Marke aus Österreich

Brandneu: Die österreichische Zweirad-Marke MOTRON bietet Einsteiger-Fahrzeuge von Motorrädern und Rollern bis hin zu Elektro-Modellen.

Ob Motorräder, Roller oder Elektro-Zweiräder – bei der umfangreichen Modellpalette von MOTRON ist für jeden das richtige (Einsteiger-)Fahrzeug dabei. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen man sich nach einem erfüllenden Ausgleich zum Pandemie-Alltag sehnt, richtet sich das vielfältige Produktportfolio an alle, die mit MOTRON eine Marke für den Einstieg in ein neues Hobby und eine neue Leidenschaft finden möchten. Der Marken-Slogan «GET OUT THERE» unterstreicht den Zugang, den schwierigen Zeiten zu trotzen, raus zu gehen und auf einer MOTRON Spaß zu haben.

Mit einem sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnis setzt MOTRON neue Maßstäbe und greift auf langerprobte Technik von professionellen Partnern zurück. Die Marke startet mit einer umfangreichen Produktpalette von insgesamt elf zweirädrigen Fahrzeugen in die Saison 2021. Nicht nur klassische Verbrenner-Motorräder und Roller, sondern auch drei Elektroroller sowie ein Elektro-Minibike, finden sich im Portfolio wieder. Die Verbrenner-Modelle fokussieren sich auf Hubräume von 50 bis 400 ccm und sind gezielt für das Einsteiger- bzw. Mittelklassesegment ausgerichtet. Die elektrisch betriebenen Modelle bieten aktuell eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und bilden eine neue Alternative in der Klasse L1e. Entwickelt wurde die MOTRON Designlinie, die mit gelben Farbakzenten aus der Masse hervorsticht, von einem internationalen Designteam in der Unternehmenszentrale in Österreich.

Ab dem zweiten Quartal verfügbar, starten die Elektro-Modelle VOLTZ, VIZION, WHIZZ und CUBERTINO, sowie die Verbrenner-Roller BREEZY 50, IDEO 50 und IDEO 125. Das erste Verbrenner-Motorrad wird mit der X-NORD 125, ebenfalls im 2. Quartal erhältlich sein. Weitere Verbrenner-Motorräder namens NOMAD 125, X-NORD 400 und REVOLVER 125, sowie der Stadtroller VENTURA 125 kommen in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt. Alle Modelle erfüllen natürlich die strengen EURO5-Richtlinien.



www.motron-motorcycles.com



