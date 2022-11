Provisorischer Terminkalender mit Schönheitsfehler

Zum 100. Geburtstag sind auf dem Schleizer Dreieck wieder Rennen zur International Road Racing Championship (IRRC) geplant. Der dafür vorgesehene Termin stößt auf Unverständnis unter Fans und Rennfahrern.

Diese Saison gab es mit Hengelo, Imatra, Chimay, Horice und Frohburg fünf Veranstaltungen zur International Road Racing Championship (IRRC). Während sich in der Supersport-Klasse der Tscheche Marek Cervený überlegen den Gesamtsieg holte, fiel in der Superbike-Kategorie auf dem Frohburger erst im allerletzten Rennen die Entscheidung zugunsten des belgischen Yamaha-Piloten Vincent Lonbois.

Im kommenden Jahr wird die Meisterschaft um ein sechstes Rennwochenende erweitert. Neben den fünf bekannten Austragungsorten in den Niederlanden, in Finnland, Belgien, Tschechien und Deutschland wurde eine zweite Veranstaltung in Deutschland in den vorläufigen Rennkalender aufgenommen, allerdings sorgt der dafür vorgesehene Termin unter Rennfahrern und Fans für viel Gesprächsstoff.

Weil sich der Veranstalter MSC Schleizer Dreieck e.V. im ADAC für die Durchführung der Rennen am ersten Juni-Wochenende entschieden hat, könnte mit dem Deutschen David Datzer ausgerechnet eines der Zugpferde für die Traditionsveranstaltung fehlen. Sollten sich die Sponsoren des Vize-Meisters der IRRC Superbike 2022 nicht anders entscheiden, wird er zu diesem Termin an der Tourist Trophy auf der Isle of Man teilnehmen.

«Grundsätzlich bin ich für beides offen. Müsste ich mich aber für eine Veranstaltung entscheiden, würde meine Wahl sicherlich auf die Tourist Trophy fallen», bestätigte der BMW-Fahrer, der heuer mit seinen guten Ergebnissen bei der TT aufhorchen ließ, gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ich wusste ja schon das das Schleiz-Event kommt, deshalb sehe ich mich schon länger nach Optionen für nächstes Jahr um.»

«Die britische Superbike-Meisterschaft findet 2023 an elf Wochenenden statt, aber der Organisator der BSB schafft es, dass es zu keiner Terminüberschneidung mit dem North West 200 und der Tourist Trophy kommt. Ich bin schon ein bisserl angefressen, aber egal. Ich habe meine Meinung dazu abgegeben. Es ist einfach so, und gut ist’s! Hoffentlich schämen sich die IRRC-Verantwortlichen wenigstens ein wenig.»

Provisorischer Terminkalender IRRC 2023

06. – 07.05. Hengelo (NL)

02. – 04.06. Schleiz (D)

01. – 02-07. Imatra (FIN)

22. – 23.07. Chimay (B)

12. – 13.08. Horice (CS)

16. – 17.09. Frohburg (D)