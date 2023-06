IRRC Imatra: Maurer & Grams gegen Hickman & Datzer

Für Lukas Maurer geht vordringlich es um Punkte in der IRRC Superbike

David Datzer ist in Finnland ein weiterer Gastfahrer

Peter Hickman absolviert in Imatra einen Gastauftritt bei der IRRC

Die dritte Runde der International Road Racing Championship (IRRC) in Imatra wartet mit einigen Hochkarätern auf. IRRC-Größen wie Lukas Maurer und Didier Grams treffen auf die TT-Asse Peter Hickman und David Datzer.

Nach vier von zwölf Rennen der International Road Racing Championship (IRRC) hält Lukas Maurer bei 90 Zählern. Damit liegt der Kawasaki-Fahrer in der Zwischenwertung der Superbike-Klasse an der Spitze. Sein Vorsprung auf den zweimaligen Schleiz-Sieger Patrick Hoff (BMW) beträgt 20 Punkte. Der Drittplatzierte Didier Grams, der ebenfalls eine BMW steuert, liegt weitere zehn Zähler zurück. Der Titelverteidiger Vincent Lonbois (Yamaha) ist bisher einiges schuldig geblieben. Er nimmt momentan die vierte Stelle in der Meisterschaft ein.

Das flotte IRRC-Quartett bekommt es am kommenden Wochenende in Imatra nicht nur mit einigen finnischen Lokalmatadoren – darunter der Macau Grand Prix-Sieger Erno Kostamo –, sondern auch mit einigen TT-Assen zu tun. Neben dem Deutschen David Datzer (BMW), der im Vorjahr ganz knapp den Titel in der IRRC Superbike verpasst und sich heuer auf das North West 200 und die Tourist Trophy konzentriert hat, hat sich mit dem britischen BMW-Fahrer Peter Hickman der momentan schnellste Straßenrennfahrer der Welt angesagt.

Der 13-fache Tourist Trophy-Sieger könnte auf dem legendären Rundkurs, auf dem von 1964 bis 1982 der Große Preis von Finnland ausgetragen wurde, neue Maßstäbe setzen. Derzeit hält er sowohl beim North West 200, dem Ulster Grand Prix und der Tourist Trophy die Rundenrekorde. Vor wenigen Wochen stellte er im zweiten Superstock-Rennen auf der Isle of Man mit 16:36,115 Minuten eine neue Bestmarke auf. Sein Rundenschnitt auf dem über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain Course beträgt 136,358 Meilen pro Stunde (=219,447 km/h)!

Hickman hat auch in der Supersport-Kategorie seine Nennung abgegeben. In seinem Schlepptau bringt er seinen Teamkollegen und IRRC Supersport-Gesamtsieger 2021, den Franzosen Pierre Yves Bian, mit. Das Triumph-Duo trifft nicht nur auf den Südafrikaner Sheridan Morais, der den verletzten Petr Najman vertritt, sondern auch auf den Meisterschaftsführenden Jorn Hamberg, seinem erster Verfolger Marek Červený sowie die deutschen Supersport-Asse Sebastian Frotscher, Rico Vetter und Thomas Wendel.

Zwischenstand IRRC Superbike (nach 4 von 12 Rennen)

1. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, 90 Punkte. 2. Patrick Hoff (D), BMW, 70. 3. Didier Grams (D), BMW, 60. 4. Vincent Lonbois (B), Yamaha, 53. 5. Joey den Besten (NL), Kawasaki, 51. 6. Markus Karlsson (S), BMW, 48. 7. Johannes Schwimmbeck (D), BMW, 30. 8. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki, 29. 9. Laurent Hoffmann (B), BMW, 27. 10. Luca Gottardi (I), BMW, 25. Ferner: 11. Nico Müller (D), BMW, 18. 12. Florian Astner (A), BMW, 16. 13. Marcel Elsner (D), BMW, 12. 17. Reinhard Strack (D), Yamaha, 4. 19. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki, 3. 20. Dirk Walter, Kawasaki, 2. 22. Rene Grundei (D), BMW, 1.

Zwischenstand IRRC Supersport (nach 4 von 12 Rennen)

1. Jorn Hamberg (NL), Yamaha, 100 Punkte. 2. Marek Červený (CZ), Triumph, 80. 3. Sebastian Frotscher (D), Yamaha, 46. 4. Ilja Caljouw (NL), Yamaha, 45. 5. Rico Vetter (D), Yamaha, 41. 6. Thomas Wendel (D), Yamaha, 38. 7. Anssi Koski (FIN), Suzuki, 35. 8. Romain Cleaz-Savoyen (F), Triumph, 27. 9. Gary Johnson (GB), Triumph, und Petr Najman (CZ), Yamaha, beide 24. Ferner: 11. Matthieu Pauchard (CH), Kawasaki, 17. 12. Andreas Jochum (D), Yamaha und Mauro Poncini (CH), Yamaha, beide 15.