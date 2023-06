NTC Most: Sessler gibt Cup-Kommando vor

Nach seinem Erfolg auf dem Sachsenring ist Rocco Casper Sessler der Gesamtführende beim Northern Talent Cup, der Nachwuchsschule von Dorna, ADAC und KTM. In Most geht es in die fünfte von sieben Runden.

Nur wenige Tage zum Durchatmen und schon geht die Action des Northern Talent Cup nach dem großen Saisonhöhepunkt am letzten Wochenende mit der MotoGP auf dem Sachsenring weiter. In wenigen Tagen (23. bis 25. Juni) starten die Nachwuchstalente wieder zusammen mit der IDM im tschechischen Most. Dabei werden beide Rennen am Samstag um 15:45 Uhr und am Sonntag um 15:00 Uhr wieder live unter idm.de/live übertragen.

Obwohl er im ersten Rennen auf einer nassen Stelle ausrutschte, setzte sich Rocco Caspar Sessler im zweiten Lauf auf dem Sachsenring vor den Augen eines Rekordpublikums von insgesamt über das Wochenenden gezählten 233.196 Menschen und denen der großen MotoGP-Stars an der Spitze durch. Mit seinem dritten Saisonsieg übernahm der MCA Racing-Fahrer die Führung im Northern Talent Cup mit nun 145 Punkten auf seinem Konto.

«Ich hoffe, dass ich die Meisterschaftsführung am nächsten Wochenende ausbauen kann, damit es nicht mehr so eng ist und bei jedem Rennen so leicht wechselt», erklärt der 14-Jährige sein Ziel für dieses Wochenende in Most. «Ich möchte gewinnen und das Beste draus machen. Ich mag Most sehr. Die Strecke gehört zu meinen Lieblingsstrecken im Kalender und ich freue mich sehr darauf», ergänzt Sessler und begründet damit seine hohen Erwartungen.

Lenoxx Phommara (Team Phommara) aus der Schweiz landete zwar im ersten Sachsenring-Lauf auf dem Podium, schied im zweiten Rennen im Kampf um die Spitze aber mit einem Motorschaden aus und ist, nachdem er den Northern Talent Cup lange angeführt hatte, nun mit 140 Punkten Sesslers engster Verfolger.

Hinter ihm liegen Martin Vincze (VM Racing Team) aus Ungarn und Sesslers Dänischer MCA- Teamkollege Julius Ahrenkiel-Frellsen mit jeweils 113 und 105 Punkten auf den Plätzen drei und vier. Vincze wird versuchen, seinen ersten Saisonsieg, den er im ersten Rennen am vergangenen Wochenende feiern konnte, zu wiederholen. Der Franzose Antoine Nativi (CTM 83 Junior Team) belegt derweilen den fünften Platz der Gesamtwertung mit 86 Punkten auf seinem Konto.

Anakin Zelenak konnte auf dem Sachsenring mit einem sechsten und einem zehnten Platz kräftig punkten und muss als NTC-Rookie an diesem Wochenende eine weitere neue Strecke lernen. «Da gibt es wieder viel zu lernen und neue Erfahrungen zu sammeln», stellt der 14-Jährige fest. Der JRP Academy Racing Team-Fahrer liegt aktuell mit 33 Zählern auf Rang 11 der Gesamtwertung. «Mein Ziel ist es, wieder an der Spitze dranbleiben zu können und möglichst viele Punkte mitzunehmen», ergänzt Zelenak.

Das fünfte Rennwochenende der Saison in Most beginnt am Freitag mit dem ersten Freien Training um 09:25 Uhr, gefolgt vom zweiten Freien Training um 13:10 Uhr und dem ersten Qualifying um 16:40 Uhr. Das zweite Qualifying, das wie die Freien Trainings und die erste gezeitete Session 30 Minuten lang ist, startet am Samstag um 11:10 Uhr. Die Rennen am Samstag um 15:45 Uhr und am Sonntag um 15:00 Uhr werden unter idm.de/live ausgestrahlt.