Hengelo: Die IRRC 2024 startet in die neue Saison

Der Saisonauftakt der International Road Racing Championship steht unmittelbar vor der Tür. Auch dieses Jahr haben deutschsprachige Piloten in den Klassen Supersport und Superbike Chancen auf vordere Plätze.

Es ist bereits gute Tradition, dass die International Road Racing Championship (IRRC) in der Provinz Gelderland (Niederlande) in die neue Saison startet. So auch dieses Jahr. Am 11. und 12. Mai finden auf dem 4,878 Kilometer langen «Circuit De Varsselring» nahe der 6500-Seelen-Ortschaft Hengelo die ersten beiden Läufe der Kategorien Supersport und Superbike statt. Es ist das erste von insgesamt sechs Rennwochenenden der international stark besetzten Serie.

Nach dem Aufstieg von Vize-Meister Jorn Hamberg in die Superbike-Klasse hat der regierende Champion Marek Červený die besten Aussichten, seinen Titel in der Supersport-Kategorie erfolgreich zu verteidigen. Dem Tschechen könnte allerdings in Lokalmatador Ilja Caljouw – er beendete die letztjährige Meisterschaft an der dritten Stelle – ein starker Gegner erwachsen.

Aber auch das Team Schleizer Dreieck mit dem britischen TT-Sieger Gary Johnson, der nach seinem schweren Unfall in Hořice wieder fit zu sein scheint und dem Deutschen Sebastian Frotscher, der im Vorjahr Rang 3 nur knapp verfehlt hat, rechnet sich gute Chance auf Spitzenplätze aus und möchte im Kampf um den Titel ein gewichtiges Wörtchen mitreden.

Der Superbike-Auftakt findet zur Überraschung doch mit dem Titelverteidiger statt. Der Schweizer Lukas Maurer wollte eigentlich in Nordirland am North West 200 teilnehmen. Doch bereits nach dem ersten Training war Schluss. Wegen eines technischen Defekts, der sich vor Ort nicht lösen ließ, reiste er ab und wird in Hengelo mit der Ersatzmaschine am Start stehen.

Fehlen werden hingegen der Zweite und der Dritte des vergangenen Jahres. Der Deutsche Didier Grams hat sich bei einem Trainingssturz in Most schwer verletzt, musste am Bein operiert werden und ist noch nicht in der Lage, ein Motorrad zu fahren und sein Landsmann Patrick Hoff konzentriert sich dieses Jahr auf sein Debüt bei der Tourist Trophy.

Mit David Datzer, der 2023 bei seinen IRRC-Gastauftritten für Aufsehen gesorgt hat, kehrt dafür ein aussichtsreicher Fahrer in die IRRC Superbike zurück. Der Deutsche, der seit 2023 bei der Isle of Man TT der schnellste Fahrer seines Landes ist, und der Niederländer Jorn Hamberg werden damit mit hoher Wahrscheinlichkeit die ersten Herausforderer von Maurer.

Terminkalender IRRC 2024

11. – 12.05. Hengelo (NL)

15. – 16.06. Schleiz (D)

06. – 07.07. Imatra (FIN)

27. – 28.07. Chimay (B)

10. – 11.08. Hořice (CS)

14. – 15.09. Frohburg (D)