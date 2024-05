Oulton Park: Ducati-Pilot Glenn Irwin unantastbar

Das zweite Rennwochenende der British Superbikes 2024 fand nach dem Saisonauftakt im spanischen Navarra wieder in Großbritannien statt. Im Oulton Park sorgte Glenn Irwin (Ducati) für einen Hattrick.

Ryan Vickers hieß der gefeierte BSB-Pilot beim Auftaktevent in Navarra vor zwei Wochen. Der Yamaha-Pilot hatte den Saisonstart der prestigeträchtigen britischen Superbike-Serie auf seiner Yamaha R1 dominiert. Alle sechs Podestplätze gingen an Yamaha-Fahrer. Am vergangenen Sonntag und Montag ging die Meisterschaft in die nächste Runde, denn im Oulton Park standen drei Rennen auf dem Plan.

Dabei gelang dem aktuellen BSB-Vizemeister Glenn Irwin ein lupenreiner Hattrick auf der Strecke in der Grafschaft Cheshire in England. Der Ducati-Star gewann alle drei Rennen mit einem knappen Vorsprung.

Am Sonntag, im ersten Rennen, besiegte er bei seiner Triumphfahrt Christian Iddon (Ducati) mit 1,069 Sekunden, Platz 3 holte sich Yamaha-Fahrer Kyle Ryde. Nach 18 Runden hatte Champion Tommy Bridewell auf seiner Honda mit 2,5 Sekunden Rückstand Platz 4 erreicht. Vickers belegte Rang 5 auf der 4,332 km langen Strecke.

Am Montag, einem Feiertag in Großbritannien, besiegte Irwin seine Gegner erst auf der Ziellinie. Der 34-Jährige hatte über die Distanz von zwölf Runden alle Hände voll mit Danny Kent (Yamaha), Christian Iddon und Tommy Bridewell zu tun. Am Ende trennten die Top-4 nur 0,687 Sekunden: Irwin gewann vor Bridewell, der sein erstes Honda-Podium feierte. Iddon, Kent und Ryde komplettierten die ersten fünf Ränge.

Auch im letzten Rennen des Wochenendes ging es an der Spitze sehr eng zur Sache. Erneut war es Irwin, der die volle Punktzahl ins Ziel brachte. Nach 18 Runden hatte der Nordire einen Vorsprung von 0,128 Sekunden gegenüber Markenkollege Iddon, der nach langer Führungsarbeit Platz 2 einfuhr. Hinter den beiden Ducati-Piloten gelang Ryan Vickers zum Abschluss im Oulton Park noch ein Podestplatz auf seiner Yamaha. Danny Kent und BMW-Pilot Leon Haslam komplettierten die Top-5.

In der Meisterschaft führt Glenn Irwin nach dem zweiten von elf Rennwochenenden 2024. Der Ducati-Fahrer hat sechs Punkte Vorsprung auf Vickers, der der einzige andere Rennsieger dieser bisherigen Saison ist. Christian Iddon und Danny Kent sind den beiden Spitzenreitern noch dicht auf den Fersen, Platz 5 in der BSB-Meisterschaft hält Kyle Ryde. Tommy Bridewell (Honda) liegt auf Platz 6 vor Jason O’Halloran auf der besten Kawasaki und BMW-Fahrer Leon Haslam. Der vollständige Meisterschaftsstand ist hier einzusehen.