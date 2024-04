Didier Grams: IRRC-Saisonauftakt nach Sturz in Gefahr 24.04.2024 - 10:45 Von Helmut Ohner

© Neidhardt Didier Grams © Müller-Uhlig In Brünn war für Didier Grams die Welt noch in Ordnung

Am Montag zog sich Didier Grams bei Testfahrten in Most einen Beinbruch zu, der heute in Chemnitz operiert wird. Trotz der Verletzung hofft der 41-jährige Sachse, dass er Mitte Mai in Hengelo am Start stehen kann.