Schatten über Frohburg: Luca Salvadori verstorben

Die letzte Veranstaltung der International Road Racing Championship auf dem Frohburger Dreieck wurde von einem tödlichen Unfall überschattet. Der 32-jährig Italiener Luca Salvadori starb nach einem Unfall.

Das Finale der International Road Racing Championship (IRRC) sollte den würdigen Abschluss einer spannenden Saison bilden. Sowohl in der Supersport-, als auch der Superbike-Klasse stand die Entscheidung, wer sich die Titel holt, noch aus. Die Traditionsveranstaltung, die zum 61. Mal ausgetragen wird, nahm am Samstagabend einen tragischen Ausgang.

Am Ende der ersten Runde der Klasse SBK/STK 1000 kam der Deutsche Lokalmatador Didier Grams im schnellen Linksknick vor dem Fahrerlager zu Sturz. Der Italiener Luca Salvadori, der nach Hengelo und Schleiz wieder einen Abstecher zur IRRC vornahm, wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt. Es war rasch klar, dass es nicht ohne schlimme Verletzungen abgegangen sein konnte.

Wie die Rennfahrer am Sonntagmorgen in einer eigens einberufenen Sitzung informiert wurden, verstarb der 32-jährige Italiener aus Mailand, der 2023 die MotoE-Weltmeisterschaft an der 17. Stelle beendete, im Krankenhaus an den schweren Verletzungen. Auch Grams verletzt sich schwer, er zog sich zahlreiche Knochenbrüche zu.

Die Veranstaltung wird wie geplant fortgesetzt, es wurde den Teilnehmern aber freigestellt, ob sie sie an den Rennen teilnehmen wollen oder nicht.