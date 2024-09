Honda Challenge: Chloé Battu oder Jakub Stankiewicz?

Wer gewinnt? Bei der im Rahmen der Moto Trophy 2024 ausgetragenen Honda Talent Challenge geht es am kommenden Wochenende in Luxemburg um die Wurst. Nur zwei Punkte Unterschied.

Ganze zwei mickrige Punkte trennen die beiden Führenden der Honda Talent Challenge vor dem entscheidenden Lauf in Luxemburg bei noch 50 zu vergebenen Punkten. Die Entscheidung, ob die Trophäe 2024 nach Frankreich oder nach Polen geht, fällt am Wochenende vom 7.- 8. September auf dem Test-Kurs in Colmarberg im Rahmen der Moto Trophy Serie.

210 Zähler hat der 13-jährige Jakub Stankiewicz bei den bisherigen zehn Rennen gesammelt, zwei Zähler weniger seine französische Kontrahentin Chloé Battu. Während der nur Kuba genannte Pole fünf Siege auf seinem Konto verzeichnet, gelangen der Französin vier Laufsiege.

Obwohl die von Honda unterstützte Challenge durch den Aufstieg mehrerer Talente ausgedünnt ist, nutzten dennoch einige Piloten die Möglichkeit, mit der NSF 250 R dort zu starten. So auch der ebenfalls 13-jährige Carlos Schröter, der noch im vergangenen Jahr im ADAC Mini-Bike-Cup unterwegs war. Da er bei einer Veranstaltung nicht starten konnte, fehlen ihm die Punkte. So liegt er mit 145 Punkten hinter den beiden Titelanwärtern. Selbst bei Erreichen der Maximalpunktzahl in den beiden Rennen, hat der Schüler keine Chance seine Gesamtposition zu verbessern.

Neben der Honda Talent Challenge sind natürlich noch weitere Klassen und Serien am Start in Colmarberg, wo dieses Mal die Cork-Screw-Variante gefahren wird. Die belgischen Superbike- und Supersport-Meisterschaft trägt dort ihren Meisterschaftslauf aus, genauso wie der BTT-Twin-Cup und die weiteren Klassen der Moto Trophy Serie. Mehr Infos auf der Homepage unter www.klassik-motorsport.com.