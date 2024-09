Lukas Maurer (Yamaha): Gelingt die Titelverteidigung? 10.09.2024 - 15:22 Von Helmut Ohner

© Neidhardt Imatra 2024: Lukas Maurer

Als Titelverteidiger hat man natürlich hohe Ansprüche an sich selbst. So auch der Schweizer Lukas Maurer, der beim Finale der IRRC Superbike in Frohburg seinen Fünf-Punkte-Rückstand auf David Datzer aufholen möchte.