Champion David Datzer (BMW) kommen Gegner abhanden

Weder Lukas Maurer, noch Come Geenen oder Didier Grams haben dieses Jahr ihre Nennung für die IRRC Superbike abgegeben. Neben Titelverteidiger David Datzer dürfen sich Erno Kostamo und Adam McLean Titelhoffnungen machen.

Im Vorjahr schrieben der Deutsche David Datzer, der Schweizer Lukas Maurer und der Belgier Come Geenen die Geschichte der IRRC Superbike. Datzer holte sich auf seiner BMW fünf Mal das Punktemaximum und hatte nach zwölf Läufen den Titelverteidiger Maurer (Yamaha) um fünf Zähler auf den zweiten Platz verwiesen. Bis zur Veranstaltung in Horice hatte Geenen die Meisterschaft angeführt, doch ein Sturz bedeutete das vorzeitige Saisonende für den BMW-Piloten.

Datzer wird die Titelverteidigung nicht mit seiner angestammten Startnummer 55, sondern mit der Nummer 1 in Angriff nehmen. «Wenn man in seiner Karriere schon die Gelegenheit hat, sollte man sie auch ergreifen. Wer weiß, wie oft ich in Zukunft noch einmal diese Chance haben werde», begründete der 33-jährige Bayer, dem es erst kürzlich beim Bergrennen in Landshaag mit dem von Tommy Wagner aufgebauten Superbike-Motorrad gelang einen neuen Streckenrekord zu markieren, den Nummernwechsel.

Nach seinem Gesamtsieg 2023 und dem Vize-Titel im Vorjahr verzichtet Maurer dieses Jahr auf die Teilnahme. «Ich habe keine Lust mehr die IRRC zu fahren oder besser gesagt keine Lust 20 km/h auf den Geraden zu verlieren, weil jetzt offenbar alle das Geld haben, sich BMW-Superbike-Motoren zu kaufen. Da kann ich mit meinen 192 PS nicht mehr mithalten», so die klare Ansage des Eidgenossen. «Endlos Geld in Motoren zu pumpen, die drei Rennen halten, macht keinen Sinn. Ich werde vielleicht wieder fahren, wenn sich etwas ergibt, aber diese Saison absolviere ich sicher nur einen Gaststart in Horice.»

Auch Geenen, der 2024 vier der acht Läufe gewann und je zweimal Zweiter bzw. Dritter wurde, werden die Road-Racing-Fans schmerzlich vermissen. «Nein, ich werde dieses Jahr keine Rennen der IRRC Superbike bestreiten, weil ich leider keine Unterstützung gefunden habe», verriet er auf Nachfrage gegenüber SPEEDWEEK.com.

Hinter dem Namen Didier Grams steht ebenfalls ein großes Fragezeichen. Der IRRC-Rekordsieger hat die Anmeldfrist ohne Reaktion verstreichen ließ. «Derzeit kann ich noch nichts sagen. Mein Sohn will erst einmal probieren, ob es nach dem Unfall in Frohburg schon wieder geht. Er ist nicht zu hundert Prozent fit und wenn er Zweifel hat, wird er nicht fahren», so die Erklärung von Vater Jens Grams.

Bleiben noch Erno Kostamo, der Finne gewann 2022 den Macau Motorcycle Grand Prix, und Adam McLean, der letztes Jahr in der IRRC Supersport seine fahrerische Klasse unter Beweis stellen konnte und den Gesamtsieg nur deswegen an Marek Cerveny verlor, weil er an den Rennen in Hengelo nicht teilnehmen konnte, die Datzer nach der Papierform als Gegner im Kampf um den begehrten Titel in der beliebten IRRC Superbike verbleiben werden.

Startnummern IRRC Superbike

1 David Datzer (D), BMW

4 Nico Müller (D), BMW

8 Pontus Roestlinger (S), Honda

12 Dominik Haslinger (A), Kawasaki

19 Jean Pierre Polet (B), BMW

21 Rene Mlkvy (CZ), Aprilia

30 Lasse Kärki (FIN), BMW

32 Luca Gottardi (I), BMW

35 Morgan Baplu (B), BMW

38 Erno Kostamo (FIN), BMW

40 Rhys Hardisty (GB), Yamaha

44 Johannes Schwimmbeck (D), BMW

49 Jakub Sprojcar (CZ), Yamaha

51 Anssi Koski (FIN), Yamaha

56 Adam McLean (GB), Kawasaki

59 Darryl Tweed (RL), Yamaha

73 David Brook (GB), Honda

85 Olivier Lupberger (CH), Yamaha

87 Emil Krchnavy (CZ), Kawasaki

96 Christoph Kreller (D), BMW

104 Wally Jacobs (NL), Yamaha

174 Laurent Hoffmann (B), BMW

234 Fedrik Matthys (B), BMW

311 Florian Astner (A), Kawasaki

753 Rene Grundei (D), Yamaha