Produkte

Rockstar Edition der Husqvarna FC 450

Wer optisch wie das US-Werksteam vom Husqvarna über die Motocross-Piste bügeln will, der greift zur Husqvarna FC 450 Rockstar Edition. Doch nicht nur optisch, auch technisch wurde aufgerüstet.

Seit Ende 2015 ist der Energydrink-Hersteller Rockstar Partner der US-Werksteams von Husqvarna. Nun gibt es zum dritten Mal eine Husqvarna FC 450 als Rockstar Edition in den Farben des US-Werksteams.

Technisch entspricht die Rockstar Edition der Serien-450er – aber nicht ganz: Für den Holeshot ist serienmässig eine Starthilfe verbaut. Der FMF-Auspuff mit Titantopf und Karbon-Endkappe spart Gewicht und sorgt für den richtigen Sound. Serienmässig sind an der Rockstar Edition auch der karbon-verstärkte Motorschutz, der Rekluse-Kupplungsdeckel und die gefrästen Gabelbrücken mit einstellbarem Offset.

Auch an den Fahrer wurde gedacht mit weicheren Lenkergriffen und einem Highgrip-Sattelbezug. Die FC 450 in Rockstar-Edition ist anfangs 2020 erhältlich. Wer so ein Modell kaufen will, sollte nicht zu lange überlegen, die Stückzahl ist begrenzt.