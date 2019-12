Produkte

Honda: 400 Millionen Motorräder in 70 Jahren

Seit der Markteinführung der Dream D-Type 1949 hat Honda 400 Millionen motorisierter Zweiräder gebaut. Heute produziert Honda jährlich weltweit mehr als 20 Millionen Krafträder.

Honda Motor wurde 1948 von Soichiro Honda gegründet, die Serienfertigung begann 1949. 1963 wurde in Belgien die erste Produktionsstätte ausserhalb Japans eröffnet. Heute umfasst Hondas Motorradpalette motorisierte Zweiräder von 50 bis 1800 ccm, die in 35 Fabriken in 21 Ländern gebaut werden.

Während der Motorradmarkt in vielen Ländern Europas ziemlich gesättigt ist, ist der Motorradbau weltweit immer noch ein expandierender Markt. So brauchte Honda bis 2008, bis 200 Millionen gebaut waren (59 Jahre), weitere 200 Millionen wurden dann in elf Jahren produziert.

Von Anfang an investierte Honda in die asiatischen Wachstumsmärkte mit der Errichtung von Fabriken in Thailand (1967), Indonesien (1971), China (1992) und Indien (2001). Ebenso werden seit 1976 Honda-Motorräder in Brasilien und seit 1980 in Nigeria gebaut.

Derzeit spielt die Massenproduktion in Japan in Bezug auf Stückzahlen nur noch eine untergeordnete Rolle. Auf dem Heimmarkt verkaufte Honda 2019 weniger als 200.000 Motorräder. Die wichtigsten Märkte für Honda sind Indien (fast 6 Millionen), Indonesien (5,2 Millionen) und Vietnam (2,8 Millionen).