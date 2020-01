Produkte

Triumph Street Triple S: Neu eingekleidet

Bei der Street Triple S belässt es Triumph bei 660 ccm und 95 PS, damit das Motorrad auf A2-kompatible 47 PS gedrosselt werden kann. Das Styling orientiert sich am Schwestermodell Street Triple RS.

Das aggressivere Styling umfasst neue, markante Doppel-LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, ein sportlicheres Bodywork mit Flyscreen, Lufteinlass, Seiten- und Heckverkleidung, neu gestaltete Spiegel mit verbesserter Einstellmöglichkeit und neue Lackierungen und Dekors.

Ansonsten bleibt das S-Modell der «Streety», was sie seit ihrer Markteinführung 2007 immer war: ein erstaunlich handliches, einfach zu fahrendes Motorrad mit einem charaktervollen, effizienten Dreizylinder-Reihenmotor.

Da nur Modelle mit einer Maximalleistung von 95 PS oder weniger auf A2-konforme 47 PS gedrosselt werden dürfen, behielt Triumph den 660er Motor bei. Dieser kann Mit wenigen Handgriffen auf die volle Leistung von 70 kW (95 PS) und 66 Nm Drehmoment entdrosselt werden. Die Entdrosselung erfolgt durch Austausch des elektronischen Gasgriffs und ein Update der Software für die Motorsteuerung.

Durch das Update auf Euro 5, unter anderem mit einem neuen Auspuff, hat der Motor im unteren und mittleren Drehzahlbereich an Drehmoment zugelegt, ebenso konnte das Ansprechverhalten verbessert werden. Das Fahrwerk bleibt mit Aluchassis, Doppelscheibenbremse vorne und Showa-Federelementen ein sehr reeller Gegenwert.

Die neue Street Triple S ist ab Februar 2020 in Weiss erhältlich. In Deutschland kostet sie 8.450 Euro (zzgl. 450 Euro Liefernebenkosten), in Österreich 10.300 Euro (inkl. Nebenkosten und NOVA), in der Schweiz CHF 9900.-.