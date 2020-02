Produkte

So ein Depp: Schnelle Fahrt ins Netz gestellt

In Spanien wurde eine Gruppe von Motorradfahrern mit Bussgeld von insgesamt 14.100 Euro belegt. Einer der Fahrer hatte das Onboard-Video der rasanten Fahrt ins Netz gestellt.

Ausgehend von einem Video, das einer der Fahrer online gestellt hatte, ermittelte die Guardia Civil die zehn Teilnehmer der rasanten Fahrt im März 2019 über die Landstrasse NA-1110, auch bekannt unter dem Namen Mataburros.

Das (eher langweilig anzuschauende) Video von 4:51 min dokumentiert 39 Verkehrsdelikte, darunter Geschwindigkeiten von mehr als 200 km/h ausserorts (in Spanien gilt ein Limit von 90 km/h) und 160 km/h in einer 40er Zone, wofür zwei Fahrer zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Was die Motorradkumpels mit dem übereifrigen Kameramann gemacht haben, wollen wir nicht wissen.

Jungs (und Mädels), wenn ihr schon solch Schändliches treibt, dann schaltet dabei wenigstens eure Kameras ab!