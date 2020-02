Produkte

Motorex Dirt Mania 2020: Endurotraining in Geisingen

Die Enduro-Asse Manuel Lettenbichler, Kevin Gallas, Davide von Zitzewitz, Leon Hentschel und Vanessa Danz geben an der Motorex Dirt Mania am 25. und 26. April 2020 ihr Wissen weiter.

Manuel Lettenbichler, Kevin Gallas, Davide von Zitzewitz, Leon Hentschel und Vanessa Danz – was sich liest wie die Starterliste eines erstklassig besetzten Enduro-Rennens, ist tatsächlich das fünfköpfige Instruktoren-Team der Motorex Dirt Mania 2020. Die diesjährige Ausgabe des beliebten Fahrtrainings findet am 25. und 26. April auf dem Ultraterrain Offroad-Gelände in Geisingen im Schwarzwald statt.

Im Rahmen der zwei jeweils eintägigen Lehrgänge profitieren die Teilnehmer von exklusiven Profi-Tipps und individuellem Coaching aller Instruktoren. Die Einteilung in kleine, nach dem jeweiligen Fahrkönnen gegliederte Gruppen ermöglicht maximalen Lernerfolg. Neu ist: Wer möchte, kann auch direkt die Teilnahme für beide Trainingstage buchen.

Während der eintägigen Trainings wechseln die einzelnen Gruppen zwischen allen Coaches hin und her – so lernen die Teilnehmer die unterschiedlichsten Sichtweisen und Techniken des Endurofahrens kennen. Das großzügige Gelände in Geisingen – direkt an der A81 und unweit der Schweizer Grenze gelegen – bietet viele verschiedene Sektionen, auf denen die Teilnehmer ihre Enduro-Skills unter Anleitung der erfahrenen Zweirad-Asse intensiv verfeinern können.

Das Trainerteam wird angeführt vom amtierenden WESS-Champion KTM-Werksfahrer Manuel Lettenbichler. Mit dem Titelgewinn in der hart umkämpften World Enduro Super Series 2019 stellte der 21-jährige Deutsche eindrucksvoll unter Beweis, dass er inzwischen zu den absoluten Top-Allroundern im Endurosport zählt. Davide von Zitzewitz ist das neue Gesicht im Trainerteam. Mit mehreren deutschen Meistertiteln sowohl im klassischen Endurosport als auch im Motocross ist der flotte Norddeutsche der ideale Experte, wenn es ums schnelle und sichere Motorradfahren geht.

Kevin Gallas und Leon Hentschel sind die Hard- und Superenduro-Spezialisten im Trainerteam der Motorex Dirt Mania 2020. Trotz ihres noch jungen Alters trugen sich beide beim legendären Erzberg-Rodeo schon in die Liste der Finisher ein. Zudem eroberten sowohl Kevin als auch Leon bereits den Meistertitel in der German Hard Enduro Series und sind aktuell in der FIM SuperEnduro Weltmeisterschaft erfolgreich unterwegs.

Mit Vanessa Danz ist bei der Motorex Dirt Mania zudem eine schnelle Dame am Start, die zahlreiche Motocross- und Enduro-Erfolge vorweisen kann. Als zertifizierte Trainerin bringt die 25-Jährige ihren ganz eigenen Blick auf die verschiedenen Trainingssektionen ein.

Die Teilnahmegebühr für den eintägigen Enduro-Lehrgang beträgt 149 Euro, das zweitägige Training ist für 270 Euro buchbar. In der Gebühr sind neben der Streckennutzung sowie den Coachings auch ein warmes Mittagessen, nicht-alkoholische Getränke, Snacks und ein Begrüßungspräsent enthalten. Voraussetzung für die Teilnahme sind ein Mindestalter von 18 Jahren sowie ein Motorrad mit Straßenzulassung. Alle Bikes müssen zudem die für Enduro-Rennen geltenden Geräuschvorschriften erfüllen

.Um die Qualität des Trainings zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl streng begrenzt. Wer dabei sein will, sollte also schnellstmöglich das ausgefüllte Anmeldeformular herunterladen und sich anmelden.