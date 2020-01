Produkte

Oasis Rallye: Auf den Spuren von Matthias Walkner

Wer von der Dakar träumt, kann sich bei der «Oasis Rallye» mit Heinz und Klaus Kinigadner an das Wüsten-Abenteuer herantasten: Die Einsteiger-Rallye findet vom 22. bis 29. Februar in Tunesien statt.

Mit Heinz und Klaus Kinigadner begeben sich die Teilnehmer an der «Oasis Rallye» vom 22. bis 29. Februar auf die Spuren der Tunesien-Rallye und lernen alles, was man über das Rallyefahren wissen muss – inklusive Umgang mit Roadbook und GPS-Navigation. Grundlagen, die die Basis für jedes Wüsten-Abenteuer darstellen: «Die Oasis war die Geburtsstunde von Matthias Walkner als Rallye-Fahrer», verwies Heinz Kinigadner auf den Red Bull-KTM-Star und Gesamtfünften der Rallye Dakar 2020.

Bei der Einsteiger-Rallye in Tunesien wird das Gelernte umgehend in die Tat umgesetzt: Selbst navigieren, staubfrei bleiben und sein eigenes Tempo wählen. Dazu kommt eine «Lernzielkontrolle» in Form von gezeiteten Etappen und einer Gesamtwertung, die von der Tunesischen Motorrad-Föderation gemeinsam mit dem Moto Club Douz organisiert werden. Neben der Rallye bleibt natürlich genügend Zeit, das Land von seiner besten Offroad-Seite kennenzulernen.

Um alle organisatorischen Aspekte kümmert sich das KINI-KTM-Rallye-Team – vom Motorradtransport vom Sammelpunkt (KINI Shop in Wiesing/Tirol) über Ersatzteilservice und ärztliche Versorgung bis zu Hotel und Verpflegung.

Neu: 2-Zylinder Tour

2020 gibt es für alle 2-Zylinder-Adventure-Fans parallel zur Oasis Rallye auch eine geführte Tour durch Tunesien: Sechs Tage puren Fahrspaß inklusive Fahrtechniktraining. Geeignete Routen für jedes Fahrerlevel werden angeboten.

Das Paket für die Oasis Rallye kostet 1.590 Euro (Flug nicht inkludiert). Auch wer kein geeignetes Motorrad besitzt, kann teilnehmen – Preis mit Leihmotorrad auf Anfrage. An der 2-Zylinder-Tour können alle Interessierten für 1.490 Euro teilnehmen.

Weitere Information: www.kini.at