Produkte

Zero SR/S: 110 PS und 190 Nm Drehmoment

Dem amerikanischen Elektromotoorad-Hersteller Zero ist anscheinend versehentlich ein Video der SR/S ins Internet entglitten. Das vollverkleidete Motorrad soll 175 km weit kommen.

Das Video zeigt die Zero SR/S in Fahrt, dazu werden die technischen Details erklärt. Daraus geht hervor, dass die vollverkleidete Maschine auf der bereits bekannten, unverkleideten SR/F basiert.

Wie im Roadster leistet der ZF5-10 Elektromotor 110 PS und stemmt aus dem Stand ein Drehmoment von 190 Nm. Die Lithiumionen-Batterie hat eine Kapazität von 14,4 kWh. Damit kommt die unverkleidete Maschine gemäss Zero 160 km. Duckt sich der Fahrer hinter die Verkleidung der SR/S, soll diese, so Zero, dank vermindertem Luftwiderstand 175 km mit einer Batterieladung zurücklegen können.



Zero deklariert die SR/S als Superbike, was zumindest für die Sitzposition nicht zutrifft. Die Fussrasten sind recht tief angebracht, und als Lenker ist ein nach oben gekröpfter Rohrlenker auf die obere Gabelbrücke geschraubt. In Sachen Höchstgeschwindigkeit dürfte die SR/S im Vergleich zum Roadster, für den 200 km/k angegeben werden, noch etwas zulegen.

Preis und Lieferbarkeit sind derzeit noch nicht bekannt.