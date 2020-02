Swiss-Moto: 5000 Besucher weniger

Die nächste Swiss-Moto findet vom 18. bis am 21. Februar 2021 in der Messe Zürich statt.

Die Trophäe «Best of Show» ging an den Liechtensteiner Reini Servello von der Bobber Garage, der seinen «Monarch 11» extra für die Swiss-Custom fertiggestellt und nach Zürich gebracht hatte. Das Gewinnerbike reist nun im März zur Custom Show Emirates nach Abu Dhabi, um dort gegen die Elite der Customizing-Szene aus Fernost anzutreten.

Publikumshighlight der in die Swiss-Moto integrierten Customizing & Tuning Show Swiss-Custom waren abermals die Finalisten der Bikeshow mit internationaler Beteiligung aus sechs Nationen. Die 50 Bikeshow-Finalisten wurden nach Einweisung des international bekannten Chefjurors Frank Sander von einer Jury aus Auszubildenden der Gewerblich-Industriellen Berufsschule Bern nach Stil, technischer Ausführung sowie Verarbeitung und Innovationen mit einer eigens für die Swiss-Custom konzipierten App beurteilt.

Dazu zeigte Weltmeister Humberto Ribeiro aus Portugal an der Streetbike Stuntshow waghalsige Manöver und das giftgrüne «Alien-Trike» aus Amerika begeisterte die Massen mit seiner radikalen Bauweise und meterhohen Flammen aus den Auspuffrohren.

Neben neuen Motorrädern, Spektakel und Shows stand an der 17. Ausgabe mit «Swiss-Moto Youth» der Motorrad-Nachwuchs ab 13 Jahren im Zentrum. Die Jugendlichen testeten verschiedene Einsteiger-Modelle und liessen sich von erfahrenen Instruktoren in die Welt des motorisierten Zweirads einführen.

Organisator Yves Vollenweider freute sich über die guten Feedbacks der Aussteller zum diesjährigen Saisonstart: «Das neue Pre-Opening wurde von der Branche gut aufgenommen und zog ein qualitativ hochstehendes Publikum an. Durch den zusätzlichen Abend verteilten sich die Besucher besser auf die vier übrigen Tage, so dass mehr Zeit für gute Gespräche war und andererseits mehr Platz für die angereisten Motorrad-Fans.»

Vier Tage lang glänzten die Motorrad-Highlights der neuen Saison im Scheinwerferlicht der Swiss-Moto in Zürich und begeisterten Besucher aus der Schweiz und dem angrenzenden Ausland. Zu den Highlights der 17. Ausgabe gehörte die Weltpremiere der Ducati Panigale V4 Superleggera.

© Swiss-Moto

Premiere der Ducati Panigale V4 Superleggera am ausverkauften Pre-Opening am Mittwoch Abend

© Swiss-Moto

Nicht nur schauen, sondern auch fahren im Rahmen von Swiss-Moto Youth: Motorrad-Erstkontakt für Jugendliche ab 13 Jahren

© Swiss-Moto

Best of Show der Swiss-Custom: Monarch II von der Bobber Garage in Vaduz

© Swiss-Moto

Gewinner der Ratʼs Hole Award: Mc Sands aus Balterswil mit einem Eigenbau-Chopper mit einem ultraseltenen Harley-Motor aus den 30er Jahren

© Swiss-Moto

Heisse Girls: Die Fuel-Girls aus England heizten den Besuchern ein