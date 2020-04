Corona-Kampf: Audi stellt fünf Millionen Euro bereit

Audi unterstützt in der Corona-Krise medizinische und soziale Einrichtungen in seinen Heimatregionen. Dafür stellt das Unternehmen fünf Millionen Euro Soforthilfe bereit.

Dieses Paket haben der Vorstand der Audi AG und die Betriebsräte an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm jetzt auf den Weg gebracht.

Markus Duesmann, seit 1. April neuer Vorstandsvorsitzender der Audi AG, sagt: «Die Corona-Pandemie stellt uns alle weltweit vor extreme Herausforderungen – uns als Unternehmen und die Gesellschaft als Ganzes. Ich danke allen Audianerinnen und Audianern, die in dieser außergewöhnlichen Zeit nach vorn schauen, mitanpacken und helfen, wo sie gebraucht werden. Danken möchte ich auch all jenen, die den Geschäftsbetrieb an unseren Standorten weltweit aufrechterhalten. Ich bin überzeugt: Es wird für die Audianer auch nach der Krise weitergehen. Im Moment zählt vor allem eins: die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihrer Familien und der Gesellschaft als Ganzes. Und dafür müssen wir die Infektionskurve abflachen.»

Peter Mosch, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Audi AG, ergänzt: «Die Bereitschaft in unserer Mannschaft, in der Corona-Krise zu helfen, ist enorm. Jeder will seinen Beitrag leisten, um eine sichere Zukunft nach der Krise mitzugestalten. Indem wir aktiv beim Thema Spendenvergabe mitarbeiten, kommen wir unserer großen Verantwortung gegenüber den Regionen unserer Standorte nach.»

Erste große Geldspenden sind bereits auf den Weg gebracht: Am Montag, 30. März, hat die Audi AG insgesamt 600.000 Euro an die Kliniken ihrer Heimatstandorte Ingolstadt und Neckarsulm übergeben – dieses Geld ist «on top» zu den fünf Millionen Euro zu sehen.

In Ingolstadt unterstützt Audi jetzt auch die Challenge «sprint4local – Eine Woche für Ingolstadt». Initiiert vom Digitalen Gründerzentrum der Region Ingolstadt brigk und der IFG Ingolstadt haben hier Teilnehmer_innen vom 1. bis 7. April die Möglichkeit, Ideen virtuell zu entwickeln, wie die Region Ingolstadt die Herausforderungen der Krise bewältigen und somit gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen kann.

Auch die internationalen Standorte des Audi-Konzerns unterstützen in ihren Regionen vor Ort: Sie stellen unter anderem medizinische Ausrüstung zur Verfügung – so wie zum Beispiel Audi Brussels oder Audi China. Audi Hungaria wird dem Győrer Krankenhaus eine Geldspende zukommen lassen. Weitere Maßnahmen werden im Moment an allen Standorten konkret ausgeplant.