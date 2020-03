Piaggio Group: Produktion in Italien ruht

Aufgrund der Coronavirus-Notlage mussten alle «nicht wesentlichen» industriellen und gewerblichen Produktionstätigkeiten in Italien ausgesetzt werden. Das trifft auch die Aprilia-Werke.

Die Piaggio Group, zu der die Marken Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi, Gilera, Derbi und Laverda zählen, ist im schwer vom Coronavirus getroffenen Italien beheimatet.

Die von der Regierung in Rom erlassenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie seinen unverzüglich umgesetzt worden, außerdem habe die Piaggio Group zusätzliche Vorkehrungen getroffen, um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter zu schützen, war auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com zu erfahren.

Die italienischen Piaggio-Produktionsstätten waren bis zum 22. März operativ, als ein neues Dekret der italienischen Regierung die Maßnahmen weiter verschärfte: Alle industriellen und gewerblichen Produktionstätigkeiten, die keine «wesentliche Tätigkeit» darstellen, wurden vorläufig bis zum 3. April ausgesetzt.

Deshalb mussten die Werke der Piaggio Group in Pontedera, Mandello del Lario, Noale und Scorzè zusperren. Laut dem jüngsten Regierungsdekret kann die Arbeit am Montag, dem 6. April, wieder aufgenommen werden.

Ob es dabei bleibt, muss sich erst zeigen. Denn die Situation in Italien ist weiterhin kritisch: 66.414 aktive Coronavirus-Fälle wurden am Freitagabend vermeldet, allein gestern starben 969 Menschen an Covid-19.