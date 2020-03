Toni Bou: Motorradfahren kann man auch zu Hause Von Rolf Lüthi

Produkte © youtube Toni Bou zeigt, wie es geht: Kaffepause während des Heimtrainings

Das wirksamste Mittel, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen: Zu Hause bleiben. Doch wir würden lieber Motorrad fahren. Toni Bou zeigt, dass das eine das andere nicht ausschliesst.

In ihren Reden an die Bevölkerung sind sich in der Corona-Krise alle europäischen Staatschefs einig: «Bleiben Sie zu Hause.» Trifft sich schlecht, wenn der Frühling anbricht und ein startbereites Motorrad in der Garage steht.

Kein Problem für Toni Bou: Dann fährt er eben zu Hause Motorrad – und zeigt uns in seinem neuesten Video, wie das geht. Nun ja, ein etwas überdurchschnittlicher Motorradfahrer ist Bou dann doch: Honda-Werksfahrer, 13 Mal Trial-Weltmeister und 13 Mal Weltmeister im Inddor-Trial.

Zählt man noch die WM-Titel hinzu, die er als Mitglied des spanischen Nationen-Teams im Trial und im Indoor-Trial gewann, kommen weitere 28 WM-Titel hinzu. Doch Starallüren kennt der 34-jährige Katalane nicht, während seines Heimtrainings zeigt er uns sein beeindruckendes Domizil.