Zu Hause bleiben: Fahrzeugmuseen virtuell besuchen

Zu Zeiten der Corona-Pandemie sind alle Museen geschlossen. Dank Street View kann man trotzdem die Sammlungen von Honda, Ducati oder Lamborghini und Porsche besichtigen. Einfach von zu Hause aus.

Viele Fahrzeughersteller haben eigene Sammlungen, die man per PC besichtigen kann. Da wir sowieso zu Hause bleiben sollen, bietet es sich an, Sammlungen virtuell zu besuchen, zu denen man auch in normalen Zeiten nicht anreisen würde. So etwa die Honda Collection Hall in Motegi/Japan.

Gleiches gilt wohl für das Museum von Kawasaki in Kobe/Japan: Da würde man als Europäer auch in normalen Zeiten kaum hinkommen. Eher als Vorgeschmack auf einen geplanten Besuch kann man virtuell durch die Sammlung von Ducati in Borgo Panigale bei Bologna/Italien schlendern.

Freunden der sportlichen Fortbewegung auf vier Rädern empfehlen wir einen virtuellen Besuch in den Museen von Lamborghini oder Porsche. Viel Spass bei der virtuellen Erkundung der Welt der schnellen Maschinen!