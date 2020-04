Plüss Moto Sport: Die totale Unsicherheit

«Da musst du Emmanuel Macron fragen», antwortet Nico Pouchon auf die Frage, ob ab Juli wieder Rundstreckentrainings auf der Piste von Anneau du Rhin stattfinden werden.

Pouchon ist Mitinhaber von Plüss Moto Sport, einem der ältesten Schweizer Veranstalter von Rundstreckentrainings. Das Jahresprogramm umfasste ursprünglich elf Veranstaltungen auf dem Anneau du Rhin, der bekannten Rundstrecke im Elsass unweit der Schweizer Grenze. Drei der Trainings, die im April hätten stattfinden sollen, sind abgesagt, nächstes Datum auf dem Kalender ist der 13. Juli.

Für alle Veranstaltungen haben sich bereits früh im Jahr einzelne Teilnehmer angemeldet, doch sind noch sehr viele Plätze frei. Am 16. März wurde in der Schweiz die <ausserordentliche Lage> ausgerufen und die bekannten Einschränkungen traten in Kraft. Seither trafen keine Buchungen mehr ein.

Derzeit sind die Grenzen geschlossen. Wann sie allenfalls wieder geöffnet werden und ob und unter welchen Bedingungen dann Sportveranstaltungen in Frankreich wieder erlaubt sein werden, das weiss heute schlicht niemand.

Pouchon ist ebenfalls Inhaber und Geschäftsführer von Moto Mader, einem der grössten Motorradhändler der Schweiz. Bei Moto Mader gibt es eine Abteilung, in der Motorräder für den Einsatz auf der Rundstrecke vorbereitet werden. Dieses Geschäft ist ebenfalls zum Erliegen gekommen.

«Ob es dieses Jahr mit Rundstreckentrainings überhaupt noch losgehen kann, weiss niemand», sagt Pouchon. «Dazu müssten die Grenzen wieder offen sein. Ob und wann das das Fall sein wird, ist ungewiss.»