Ducati nimmt Produktion wieder auf

Nach der Werksschliessung am 13. März wird heute Montag, 27. April, bei Ducati die Produktion wieder hochgefahren. Die Nachfrage ist vor allem in Asien wieder da - und in Deutschland.

Produziert werden die Ducati-Motorräder unter Einhaltung strenger Sicherheitsmassnahmen. Zur Arbeit wird nur eine minimale Belegschaft aufgeboten, die im Motorenbau und an den Produktionslinien arbeiten. Es werden strikt die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände eingehalten; alle Angestellten müssen Masken tragen. Statt einer achtstündigen Schicht wird in zwei Schichten zu sieben Stunden gearbeitet, um die Anzahl Angestellte, die sich gleichzeitig im Werk befinden, zu reduzieren.

In der Entwicklungsabteilung wird an den Motorenprüfständen und im Labor gearbeitet. Designer und Projektmanager arbeiten weiterhin im Homeoffice, ebenso Verwaltungs-, Marketing- und Büroangestellte.

Viele der Massnahmen sind das Resultat einer genauen Analyse der Protokolle, die in den chinesischen Werken der VW-Gruppe verwendet wurden, namentlich in der Fabrik FAW-VW in Chanchung. (Ducati gehört ja seit 2012 zum VM-Konzern.) In diesem Werk war die Produktion nur für eine Woche unterbrochen, doch strikte Sicherheitsmassnahmen sind dort weiterhin in Kraft.

«Der Motorradmarkt ist hochgradig saisonal und der Produktionsstop im März und April wirkt sich bereits negativ auf die Verkaufszahlen aus», erklärt Ducati CEO Claudio Domenicali. «Der cinesische Markt boomt bereits wieder, die Verkäufe in Koreo und Japan laufen gut. In Deutschland haben die Händler seit einer Woche wieder geöffnet, und bereits werden unsere Motorräder knapp. Dabei haben wir eine grossartige Auftragslage: Die neue Streetfighter V4, die Multistrada 1260 S Grand Tour und die Panigale V2 verkaufen sich blendend, ebenso ist unser Lagerbestand an Multistrada 950 und Scambler 1100 Pro aufgebraucht.»

Italien plant auf den 4. Mai eine weitere Lockerung der Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Das Land ist eines der am härtesten von der Pandemie betroffen. Fast 200.000 Menschen wurden infiziert, mehr als 26.600 sind gestorben. Etwa 65.000 positiv getestete Personen gelten wieder als genesen. (Stand 27. April).